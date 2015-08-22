طب سنتی باید وارد زندگی مردم شود/ راه اندازی داروخانه های گیاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر سيدحسن هاشمي در آيين رونمايي از مجسمه شيخالرييس ابوعلي سينا در موزه مشاهير برج ميلاد تهران كه روز شنبه برگزار شد، اظهار داشت: از كساني كه روز تولد ابوعلي سينا را كه بسيار با مسما است به عنوان روز پزشك انتخاب كردند قدرداني ميكنم.
وی تصريح كرد: اگر همه امكانات مهيا شود نميتوان كسي مثل ابوعلي سينا را در حال حاضر با اين شرايط تربيت كرد.
وزير بهداشت ادامه داد: اعتقاد داريم نسل جديد جامعه پزشكي نيز كه همواره در طول تاريخ كشور توانمند و اثرگذار بوده گرههاي زيادي را از جامعه ايران و همچنين مجامع بينالمللي باز كرده است.
هاشمي وجود و آثار ماندگار بزرگاني چون جرجاني، رازي و بوعلي سينا را مصداقی براي مقدس خواندن دانش پزشكي عنوان كرد و گفت: اين بزرگان با حكمت نظري و طب آشنا بودند و آن دو را با هم ممزوج كردند و اگر نام حكيم بر آنها گذاشته ميشد به همين دليل بود چرا كه در ارتباط پزشك با مردم به عنوان محرم مردم به دليل اعتماد مردم به حكماي قديم است.
وزير بهداشت با بيان اينكه به پيشينه تاريخ و علمي پزشكي ايران افتخار ميكنم افزود: اميدوارم بتوانيم در اخلاقمداري و حسن رفتار با مردم نيز از اين بزرگان الگوبرداري كنيم. اما با داشتن پيشينهاي به اين عظمت با منابع قديمي بيگانه هستيم.
هاشمي اقدامات انجام شده در طب سنتي را مثبت ارزيابي كرد و گفت: با وجود چنين اقداماتي هنوز اندر خم يك كوچهايم و فاصله ما با كشورهايي كه در طب پيشينهاي ندارند بسيار زياد شده است.
وزير بهداشت ابراز داشت: علاوه بر اينكه طب سنتي و طب ملي ما در سطح بينالمللي به درستی معرفی نشده است در سطح ملي نيز نتوانستهايم توفيقات مناسبي را به دست بياوريم و اقدامات موثری در گذشته صورت نگرفته چرا كه با ورود طب هند و چين به كشور همواره از طب ملي خود مفعول ماندهايم .
وی با اشاره به راهاندازي كلينيكهاي طب سنتي و داروخانههاي گياهي با سبك و ظاهر ملي قديمي در كشور گفت: تا پايان دولت چندين مورد از اين كلينیک ها و داروخانهها راهاندازي خواهد شد و ما در وزارت بهداشت علاوه بر اينكه به اين طب در شفاي مردم باور داريم بلكه ميدانيم كه آن را بايد در زندگي مردم وارد كرد.
هاشمي با اشاره به دوران كودكي خود و آشنايي با طب سنتي گفت: در دوران كودكي كاركردهاي مثبت طب سنتي را مشاهده كردهام و معتقدم در حق پيشينه تاريخي اين علم كوتاهي زيادي صورت گرفته است. از طرفي نيز مردم تا طعم طب سنتي و طب ملي را نچشند نميتوانند سره را از ناسره تشخيص دهند.
وی گفت: اعتقاد دارم ميتوانيم ظرف دو سه دهه آينده طب ملي را جايگزين عطاريها كرد و حتي به كشورهاي ديگر نيز آن را صادر كرد.
وزير بهداشت به لزوم انجام اقدامات اساسي در مورد طب سنتي تاكيد كرد و گفت: تنها راهاندازي دانشگاه و تربيت دانشجويان در اين راه اثر ندارد بلكه بايد اين طب در زندگي مردم حضور داشته باشد و مردم خود را درگير با آن بدانند.
وی با بيان اينكه تا به حال مشوقهاي زيادي فراتر از انتظار در وزارت بهداشت براي احياي طب سنتي و طب ملي انجام شده گفت: به نظر ميرسد به كار بردن واژه طب سنتي براي اين دانش قديمي ملي مناسب نباشد و ضمن قدرداني از همكاران در معاونت طب سنتي اميدوارم كه حركت به سوي آينده باسرعت بيشتري انجام شود تا بتوانيم فرصتهاي از دست رفته گذشته را جبران كنيم.
هاشمي افزود: در كنار طب ملي و اسلامي ميتوانيم زمينه اخلاقمداري را بيش از گذشته در حوزه پزشكي و ساير حوزهها در كشور حكمفرما كنيم و بقاي ايران و نظامهاي ديني دنيا همواره بر اخلاق و اخلاقمداري بوده است.
وی ادامه داد: طبيبان روح و جسم همواره نيازمند رعايت اخلاق هستند.
هاشمی با اشاره به لزوم تقويت طب ملي گفت: در اين صورت رضايتمندي مردم از اين طب بالا رفته و باعث اعتبار دولت و نظام و اعتماد مردم به آن ميشود.
وزير بهداشت در پايان با اشاره به در پيش بودن روز پزشک، افزود: مردم نيز همانند مراجع تقليد قدرشناس زحمات جامعه پزشكي هستند و اين قشر خدوم را واسطه شفاي الهي ميدانند زيرا در مواقعي حساس كشور باعث نجات مردم ايران و حتي خارج از كشور بودهاند و هر روز شاهد فداكاري پرستاران و پزشكان هستيم.
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