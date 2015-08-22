به گزارش خبرگزاری مهر، محمد معتمدی مدیر موسسه تازه تشکیل شده « آوای آبی رود» که انتشار آلبوم «عبور» را به عهده داشته، در ابتدای مراسم رونمایی این اثر گفت: ما در حال پیمودن یک راه دشوار و سخت بودیم و حالا با تاسیس موسسه «آوای آبی رود» یک راه دشوار دیگر نیز به آن اضافه کردیم و امیدواریم با این گامی که در عرصه انتشارات آثار موسیقایی بر داشته ایم خداوند ما را عاقبت بخیر کند. در این راه از حمایت های بی شائبه هنرمندان و رسانه ممنونم که در این راه کمک رسان ما بودند، ضمن اینکه ما در این مسیر هیچ توقعی جز حمایت قشر فرهنگی و فرهنگ دوست جامعه نداریم.

قضاوت را بر عهده شما می گذارم

علی قمصری آهنگساز آلبوم «عبور» هم که در این مراسم رونمایی حضور یافته بود، بیان کرد: من به شخصه خوشحال هستم که مخاطبان، رویدادهای هنری را به این شکل و قالب رصد می کنند و باید اعتراف کنم که این حضور برای من بسیار غیر منتظره است که شاهد چنین استقبالی هستیم.

این آهنگساز در بخش دیگری از صحبت هایش توضیح داد: آلبوم «عبور» تلاش برای گذر است نه فرار. ما هم می خواستیم این حرف را در قالب موسیقی مان انتشار دهیم و حتی در پارت اول کنسرت هایمان ساز و آواز ا به صورت بداهه استفاده کردیم و سنت ها را همراه با خود داشتیم اما در بخش های دیگر که در این آلبوم هم وجود دارد سعی مان بر این بوده که در عنوان های مختلف اعم از هارمونی و رنگ آمیزی نگاه و اتفاق جدیدی را رقم بزنیم. بییشتر از این نمی گویم و قضاوت را بر عهده شما می گذارم.

بر عکس سایر دوستان هستیم

محسن رجب پور تهیه کننده و مدیر عامل مجمع صنفی ناشران و تولید کنندگان آثار موسیقایی نیز در این برنامه گفت: برای من واقعا غیر منتظره بود که چنین جمعیتی در اینجا حضور دارند، البته هیجان انگیزترین نکته مراسم امروز برای من این است که فهمیدم خواسته یا ناخواسته موسیقی در بطن جامعه و مردم حضور پیدا کرده و جوانان هنرمند ما با حضور در چنین فضاهای فرهنگی ثابت کرده اند موسیقی آنقدر اهمیت دارد که از تفریحات عصر جمعه خود بکاهند و در اینجا حضور پیدا کنند. آقای معتمدی به قول خودشان همکار ما شده‌اند که تولد شرکت وی را تبریک عرض می‌کنم. ما بر عکس سایر دوستان هستیم و دست هر کسی را که بخواهد وارد شغل ما شود، به گرمی می‌فشاریم زیرا می‌خواهد سرمایه خود را در این حوزه برای شما خرج کند.

حمید حامی خواننده موسیقی پاپ نیز در این نشست بیان کرد: بسیار خوشحالم که جمعیت زیادی را برای حمایت از موسیقی متفکر می بینم. من برای اولین بار شب گذشته در برنامه ساعت ۲۴ جناب معتمدی را از نزدیک دیذم اما امروز بسیار خوشحالم که از شب گذشته این ارادت بیشتر شد و مطمئن باشید تا زمانی که زنده هستم به داشتن یک دوست خوب هنرمند می بالم.

بهزاد عبدی آهنگساز و رهبر ارکستر با قدر دانی از برگزارکنندگان این مراسم رونمایی، توضیح داد: بسیار خوشحالم که با محمد معتمدی چند همکاری خوب داشتم و امیدوارم که این آلبوم راهگشای کارهای خوب بیشتری باشد.

علی جعفری پویان نوازنده و از نوازندگان کنسرت «عبور» هم در این برنامه بیان کرد: مدت زیادی است که از اجرای زنده این آلبوم می‌گذرد و شاید اولین بار باشد که من در اجرای زنده ساز زدم و آلبوم آن منتشر می‌شود. من در این کار مثل یک بازیگر نقش مکمل بودم. نقش اصلی را نداشتم ولی در کنار علی قمصری و محمد معتمدی لذت بردم.

کامران منتظری نوازنده سازهای کوبه‌ای نیز گفت: باعث افتخار من است که برای ضبط این آلبوم در کنار علی قمصری، محمد معتمدی، علی جعفری پویان، پدرام فریوسفی، میثم مروستی و آتنا اشتیاقی حضور داشتم که این نوازنده‌ها به تیم ملی زهی ایران معروف هستند.

اجرای زنده چند قطعه موسیقایی با خوانندگی محمد معتمدی و علی قمصری از بخش های دیگر مراسم رونمایی از آلبوم « عبور» بود.