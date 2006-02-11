پالايشگاه هاي ايران از سود دهي كافي برخوردار نيستند/ براي ساخت و توسعه پالايشگاه ها بايد از حساب ذخيره ارزي برداشت كرد

حسين كاشفي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" درباره وضعيت كنوني پالايشگاه هاي كشور گفت: با توجه به اينكه اكثر پالايشگاه هاي موجود كشور فرسوده هستند اين پالايشگاه ها از سوددهي كافي برخوردار نيستند.

وي افزود: هم اكنون كه قيمت نفت و فرآورده هاي نفتي در بازارهاي دنيا بالاست اين عامل باعث شده كه پالايشگاه هاي كشور سود لازم را داشته باشند اما با كاهش قيمت نفت ديگر از سوددهي برخوردار نخواهند بود.

وي با اشاره به تبديل پالايشگاه ها به يك بنگاه اقتصادي گفت: پيش بيني شده با اجراي برنامه هاي توسعه اي پالايشگاه ها به يك بنگاه اقتصادي تبديل شوند تا از سوددهي لازم برخوردار شوند. به عبارتي ديگر توليد بعضي از فرآورده ها كاهش يافته و در ازاي آن، محصولات با صرفه تر توليد شود.

وي درباره توسعه چهار پالايشگاه كشور گفت: با انجام اين طرح ها ، توليد بنزين از 40 به 120 ميليون ليتر افزايش مي يابد.

وي تامين اعتبار را مهمترين عامل دست يابي به اهداف دانست و گفت: با توجه به اينكه بخش خصوصي از سرمايه گذاري در اين امر استقبال نكرده و جذب سرمايه هاي خارجي نيز فرصت مي طلبد در نتيجه دولت بايد سرمايه لازم براي ساخت و توسعه پالايشگاه ها را از حساب ذخيره ارزي و به صورت نقدي تامين كند تا بتوانيم مطابق برنامه تا سال 88 به 120 ميليون ليتر توليد بنزين دست يابيم.