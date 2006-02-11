ملت ايران با قدرت و تدبير مسير عزت و اقتدار و استقلال خود را خواهد پيمود/ بيانيه رئيس جمهور متناسب با عزت و اقتدار ملت ايران است/ دنيا چشمان خود را باز كند تا 22 بهمن امسال را به خوبي مشاهده نمايد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ديدار كه در بيست و هفتمين سالگرد بيعت تاريخي جمعي از افسران – درجه داران و همافران نيروي هوايي ارتش با امام خميني (ره) در نوزدهم بهمن سال 1357 برگزار شد، حضرت آيت الله خامنه اي، حركت تاريخي جوانان مسلمان و انقلابي نيروي هوايي را، نقطه عطف و اثرگذار در پيروزي انقلاب اسلامي خواندند و با اشاره به مجاهدت هاي نيروي هوايي در دوران دفاع مقدس و اقدامات ارزنده اين نيرو براي خودكفايي، افزودند: نيروي هوايي بايد با توكل بر خدا، حفظ انضباط دقيق نظامي و همچنين حفظ روحيه اخلاص، ابتكار و اعتماد به نفس، براي دفاع از عزت و سربلندي ملت ايران گام بردارد.

ايشان با تاكيد بر اينكه نهراسيدن از خطر و وارد شدن در ميدانهاي بزرگ مهم ترين درس عاشوراست ، به حركت ملت ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي در جهت اتكاء به نيروي ذاتي خود و ورود به عرصه‌هاي تلاش و خودباوري براي رهايي از وابستگي اشاره و خاطرنشان كردند: امروز توانايي ملت ا يران و جوانان اين كشور در دستيابي به فناوري فاخر و بومي استفاده از دانش هسته اي، دستگاه سلطه و استكبار را به شدت سراسيمه كرده و هياهو و جنجالهاي اخير آنها نيز ناشي از اين سراسيمگي است، زيرا قدرتهاي سلطه گر نمي خواهند ملتها صاحب توانايي علمي مستقل شوند.

رهبر انقلاب اسلامي، طرح موضوع استفاده از سلاح اتمي از جانب غربيها به ويژه آمريكا را، دروغ و توجيهي براي پنهان كردن نيت اصلي خود برشمردند و افزودند: متاسفانه مجامع جهاني نيز به دليل نفوذ قدرتهاي سلطه گر آبرو و حيثيت خود را از دست داده اند و غربي ها كه معاهده عدم توسعه سلاحهاي اتمي را معروف به معاهده ان پي تي است تصويب كرده بودند، با اقدام روز شنبه، در واقع اين معاهده را از حيز انتفاع ساقط كردند.اعها

ايشان اقدامات جمهوري اسلامي ايران در 5/2 سال گذشته براي جلوگيري از هرگونه بهانه گيري غربيها و رفع سوءظن آنها را اتمام حجت دانستند و تاكيد كردند: پس از اين مدت سرانجام غربيها اذعان كردند كه مسئله آنها سلاح هسته‌اي نيست بلكه آنها با دستيابي ايران به فناوري صلح آميزهسته اي مخالفند كه اين حرف براي ملت ايران به هيچ وجه قابل شنيدن و تحمل كردن نيست.

حضرت آيت الله خامنه اي با تاكيد بر اينكه امروز دوران پيش از انقلاب اسلامي و اجراي دستورهاي سفراي آمريكا و انگليس گذشته است، تصريح كردند: امروز مسئولان ،مظهر خواست و اراده و اقتدار ملت هستند و دستور رئيس جمهور محترم به سازمان انرژي اتمي و بيانيه ايشان، درست همان چيزي بود كه بايد متناسب با عزت و اقتدار اين ملت باشد.

ايشان تصميمات اخيرمسؤولان كشور را صحيح و مبتني بر كار كارشناسانه و عقبه ‌اي دورانديش و خبره در مسائل سياسي بين المللي و فني دانستند و افزودند: قدرتهاي سلطه گر ابزار زيادي دراختيار ندارند و مهم ترين ابزار آنان تشر و اخم است كه اگر مسلمانان و ديگر ملتها قدر قدرت خود را بدانند اين ابزار ناكارآمد خواهد شد و ملت ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي قدر توانايي خود را دانسته است و هيچ قدرتي نبايد اقتدار ملي اين كشور و ملت را دست كم بگيرد.

رهبر انقلاب اسلامي با تاكيد بر لزوم حفظ ايمان، وحدت و عزم ملي خاطرنشان كردند: ملت ايران در راهپيمايي 22 بهمن بار ديگر نشان خواهد داد كه چه مي گويد و چه مي خواهد و عزم راسخ آنان متوجه چيست، بنابراين همه دنيا چشمان خود را باز كنند تا 22 بهمن امسال را به خوبي مشاهده نمايند.

حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اقدام زشت برخي مطبوعات غربي در اهانت به پيامبر عظيم الشأن اسلام‌ (ص)، آن را رسوا كننده شعار تمدن و ليبرال دموكراسي غرب درحمايت از آزادي بيان دانستند و تاكيد كردند: در اين آ‌زادي بيان هرگونه اظهار ترديد و يا نفي افسانه كشتار يهوديان ممنوع تلقي مي ‌شود اما اهانت به مقدسات 5/1 ميليارد مسلمان جايز است.

حضرت آيت الله خامنه اي اين اقدام را توطئه اي برنامه ريزي شده از جانب صهيونيستها براي رودررو قرار دادن مسلمانان و مسيحيان ارزيابي كردند و با اشاره به سخنان چند سال پيش رئيس جمهور امريكا مبني بر جنگ صليبي و همچنين حمايت اخير زمامداران اروپايي از اين عمل پست به بهانه آزادي بيان افزودند: واكنش ملتهاي مسلمان به موقع بود و بايد هم چنين واكنشي نشان دهند زيرا پيامبر اسلام‌(ص) كانون همه عشقها و محبتها و محور اتحاد دنياي اسلام هستند اما همه بدانند اين خشم مقدس و بجاي مسلمانان بر ضد مسيحيان نيست بلكه بر ضد دستهاي خبيثي است كه اين توطئه را طراحي كرده و سياستمداران دنياي سلطه را بازيچه خود قرار داده است.

ايشان يكي از دلايل اين توطئه صهيونيستها را، ضربه سخت و شوك‌آور پيروزي حماس در انتخابات فلسطين ارزيابي و خاطرنشان كردند: درانتخابات فلسطين، آمريكاييها رسما به گروههاي مقابل حماس كمك مالي كردند اما به كوري چشم آنها و صهيونيستها مبارزان حماس پيروز شدند و امروز در هر نقطه جهان اسلام اگر انتخابات آزاد برگزار شود به دليل چهره منفور و زشت آمريكا در ميان ملتهاي مسلمان، گروههاي مخالف آمريكا رأي خواهند آورد.

رهبر انقلاب اسلامي پيروزي حماس و مخالفت غربيها به ويژه امريكا را با رأي مردم فلسطين، نشان دهنده تناقض در شعار آنان در حمايت از دموكراسي و عمل به آن دانستند و افزودند: وضع سياسي كنوني در منطقه و شكستهاي پي در پي امريكا و گسترش بيداري اسلامي، ثمرات عظيم انقلاب اسلامي و حركت عزتمندانه ملت ايران است و اين ملت به فضل الهي پس از اين نيز با قدرت مسير پيشرفت خود را طي خواهد كرد.

به گزارش "مهر"، در اين ديدار سرتيپ قوامي فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران ضمن گراميداشت سالگرد بيعت تاريخي كاركنان نيروي هوايي با امام خميني (ره) در سال 1357، و همچنين با اشاره به ايثارگري تيز پروازان و كاركنان نيروي هوايي در دوران دفاع مقدس گفت: فرزندان ملت ايران در نيروي هوايي ارتش با تجربه هشت سال دفاع مقدس و با اتكاء بر تواناييها و استعدادهاي خود همواره آماده دفاع از كيان اين مرز و بوم هستند.