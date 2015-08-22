رایزنی برای اختصاص تسهیلات ویژه بانکی به واحدهای صنعتی کوچک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی سید ابریشمی با تاکید بر ضرورت كاهش نرخ سود تسهيلات بانكی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با برگزاري مذاكرات مستمر با بانكها در تلاش است که تسهيلات ويژه‌اي براي واحدهاي صنعتي كوچك در نظر گرفته شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، خروج از وضعيت ركود و بهبود وضعيت فعلي اقتصاد را در گرو صحت آمار و اطلاعات ارايه شده توسط استان‌ها برشمرد و افزود: پايه هرنوع تصميم گيري صحيح در كشور در گرو آمار واقعي است؛ این در حالی است که واحدهاي صنعتي با توجه به نرخ سود تسهيلات بانكي به راحتي نمي توانند روي پاي خود بايستند، لذا بايد تمهيداتي در نظرگرفت كه هم بانكها با مشكل روبه رو نشوند و هم واحدهاي صنعتي بتوانند از منابع مالي بانكها بهره مند شوند.

وي، تامين وثيقه بانكي را از ديگر معضلات توليدگران برشمرد و تصریح کرد: با همكاري صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچک مي توان بخشي از اين وثايق را تامين كرد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه ضمن تشريح وضعيت كيفي شهرکها و نواحي صنعتي سراسر كشور، به موضوعاتي نظير معافيت مالياتي در شهرک ها و نواحي صنعتي، واگذاري شهرک ها و نواحي صنعتي به شركت‌هاي خدماتي، اتمام به موقع پروژه‌هاي نيمه تمام و برگزاري به موقع مجامع هريک از شركت‌هاي استاني اشاره كرد.