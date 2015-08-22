موبايل و پول بيشترين اشيای پيدا شده در مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان مقدم با تاكيد بر مسئوليت حراست مركزي شركت بهره برداري مترو تهران در قبال حفظ و نگهداري اشياي پيدا شده در تمام ايستگاه ها اظهار داشت: استفاده زياد مسافران و طي كردن مسافت هاي طولاني در مترو گاه مي تواند زمينه ساز گم يا مفقود شدن برخي وسايل و اشياي شهروندان شود.

وي با بيان اينكه اشيا و اموال بلاصاحب پيدا شده به لحاظ رعايت امانتداري و وظيفه شرعي و قانوني در مترو در دو بخش جمع آوري مي شود ادامه داد: يك بخش عمده به عهده شهروندان است كه در حداقل زمان ممكن و با لحاظ امانتداري وسايل پيدا شده را به حراست مترو تحويل دهند تا در چهارچوب تعيين شده شركت و با نگهداري صحيح و اصولي اشيا به دست صاحب اصلي برسد.

مشاور مديرعامل و مدير ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري مترو تهران تصريح كرد: بخش دوم نگهداري وسايل بدون صاحب در ستادهاي اشياء فرعي خطوط مترو است كه طي مدت زمان مشخصي از آنها نگهداري مي شود و شهروندان مي توانند با ارائه مشخصات صحيح آن ها را در طول زمان مشخصي دريافت كنند.

به گفته مقدم، مرحله بعدي جمع آوري و نگهداري اشياي پيدا شده زماني است كه صاحب اصلي وسايل پيدا شده در مترو براي دريافت آن مراجعه نكرده است كه در اين زمان بايد اين وسايل به ستاد اشياء پيدا شده مركزي مترو در ايستگاه امام خميني(ره) فرستاده شود تا اقدامات لازم براي درج در روزنامه انجام گيرد.

وي اظهار داشت: اطلاع رساني در روزنامه و ... جهت اعلام اشياي گمشده صورت مي پذيرد كه صاحبان آن مي توانند با مراجعه به ستاد اشياي گمشده اموال خود را تحويل بگيرند.

مقدم ادامه داد: وسايلي مانند كارتهاي شناسايي، اوراق هويت و كارت هاي بانكي كه داراي اطلاعات شخصي است حفظ شده و اين اوراق به مراكز صادر كننده مانند بانكها، يگان هاي نظامي انتظامي صادر كننده كارت گواهينامه يا ثبت احوال ارسال مي شود.

مشاور مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران با تاكيد بر اينكه اگر اشياي پيدا شده لوازمي مانند گوشي موبايل يا دوربين فيلمبرداري باشد گفت: اگر صاحبان اين اموال پس از اطلاع رساني و آگهي روزنامه در طول زمان مشخصي براي دريافت آن مراجعه نكنند اين اموال با حفظ امانتداري به ستاد اموال بلاصاحب و بلاوارث حضرت امام(ره) يا ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) ارسال مي شود.

وي تصريح كرد: آمار اشياي پيدا شده تمامي خطوط مترو تهران در سال گذشته۱۱۹۰ مورد بوده است. همچنين در اين تاريخ مبلغي بيش از ۳۵ ميليون تومان نيز جمع آوري شده است كه حدود ۱۰ ميليون تومان آن به همت حراست مركزي شركت بهره برداري مترو تهران با پيدا شدن صاحبانش به آنان پرداخت شده است.

به گفته مقدم، شركت بهره برداري مترو تهران در همين زمان حدود ۱۸۰ گرم طلاي بدون صاحب و ۴ مورد اموال بلاصاحب به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) تحويل داده است.