به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اتفاقاتی که در هفته‌های ابتدایی پانزدهمین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ برتر رخ داد و داوری‌ها در برخی بازیها دردسرساز شد، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال به همراه دبیرکل این فدراسیون و مسئولان داوری به وزارت ورزش و جوانان فراخوانده شدند.

کفاشیان امروز راهی وزارت ورزش و جوانان شد و در نشستی با سجادی معاون وزیر ورزش جلسه ای برگزار کرد. البته در پایان این جلسه طرفین حاضر به اظهار نظر در این مورد نشدند اما طبیعتا اتفاقات هفته های اخیر لیگ برتر محور اصلی این نشست بوده است.

این نشست در شرایطی برگزار شد که پس از شکست پرسپولیس برابر ذوب آهن که با اشتباهات داوری همراه بود، برخی هواداران این تیم در صفحه شخصی رئیس جمهور از وی خواستند تا به مشکل آنها رسیدگی کنند.