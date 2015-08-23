۱ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۳۰

فیلم/ کلاهی ایمنی با قابلیت تغییر رنگ

محققان امریکایی موفق به تولید ماده ای شده اند که در صورت دریافت هر گونه ضربه ای تغییر رنگ داده و می تواند در کلاه های ایمنی مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ضربه به سر می تواند یکی از عمده علت های سکته مغزی، پاره شدن رگ های خونی یا عوارض جبران ناپذیری باشد که به وقوع می پیوندد اما آسیب و صدمه به سر در لحظات اولیه هیچ نشانه ای نداشته و شخص پس از گذشت مدتی متوجه آسیب وارده به مغز خود می شود.

محققان دانشگاه پنسیلوانیا موفق به تولید ماده ای شده اند که در صورت دریافت هر گونه ضربه ای به سرعت تغییر رنگ داده و شخص را متوجه آسیب به ناحیه مغز می کند تا وی سریعا به پزشک مراجعه کرده و به درمان بپردازد.

محققان معتقدند از این ماده می توان در ساخت کلاه های ایمنی استفاده کرد تا در صورت بروز هر گونه اتفاق یا تصادفی تغییر رنگ داده و شخص را متوجه آسیب وارده کند.

در این فناوری برای بلورهای فوتونیک از نوعی لیتوگرافی هولوگرافیک استفاده شده که با هر گونه تغییر شکلی رنگ عوض می کند. این ماده بسیار سبک بوده و می تواند در کلاه های دوچرخه سواران، موتورسواران و ... استفاده شود.

