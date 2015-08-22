جان مادر باردار و نوزادش توسط بالگرد اورژانس نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اقدام کادر درمانی مرکز بهداشتی قزوین و عزیمت بموقع بالگرد اورژانس به منطقه کوهستانی الموت جان یک مادر باردار و نوزادش در معلم کلایه نجات یافت.

بنابراین گزارش ظهر دیروز جمعه آخرین ساعات زندگی مادر باردار ۲۴ ساله ای در معلم کلایه، یکی از شهرهای استان قزوین در حال رقم خوردن بود که با اقدام به موقع کادر درمانی مرکز بهداشتی، درمانی این شهر و پرواز بالگرد اورژانس به این منطقه، زندگی این مادر و نوزادش نجات یافت.

این مادر باردار با داشتن علائم زایمانی پیش از موعد در هفته ۳۶ بارداری با سابقه سقط و بیماری قلبی به مرکز بهداشتی، درمانی معلم کلایه مراجعه کرد و پس از آنکه فرشته غلامی و مینا پالی، پزشکان مرکز مراقبت های لازم را انجام دادند، از اورژانس هوایی استان، درخواست بالگرد شد.

در ادامه و در حالیکه کیمیا رمضانی، کارشناس مامایی مرکز اوضاع را تحت کنترل داشت، انتقال مادر باردار توسط آمبولانس مرکز به پایگاه اورژانس معلم کلایه انجام شد تا با کمک اورژانس هوایی قزوین به مرکز آموزشی، درمانی کوثر منتقل شود.

در تمام مدت مراحل اعزام این مادر در معرض خطر مرگ، هدایت مراقبت های مادر، رقیه خدادبیگی، کارشناس مادران مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، یاری کننده کادر درمانی در منطقه شد و در حال حاضر حال مادر و نوزاد کاملاً مساعد گزارش شده است.