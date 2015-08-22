نمایشگاه تاسیسات ساختمان در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین، هادی نیک فطرت با بیان اینکه این نمایشگاه سالانه با حضور تعدادی از شرکت های تولید کننده صنعتی و بازرگانی برگزار می شود، اظهارداشت: این نمایشگاه طی سال های اخیر همواره با استقبال خوب صاحبان صنایع مواجه بوده و امسال با حضور ۴۰ مشارکت کننده از استان های قزوین، زنجان، اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و البرز در فضایی به مساحت سه هزار و ۶۰۰ متر مربع برگزار می شود.

نیک فطرت خاطر نشان کرد : شرکت های صنعتی در این نمایشگاه محصولات، قابلیت های فنی و نوآوری های خود را به بازدیدکنندگان و متخصصان عرضه می کنند و از تعامل با دست اندرکاران صنعت تاسیسات و فرصت های تجاری موجود بهره می گیرند.

وی تصریح کرد: ارائه توانمندیهای مشارکت کنندگان، معرفی کالا و خدمات جدید مشارکت کنندگان، سنجش توان رقابتی مشارکت کنندگان، افزایش میزان تبلیغات در سطح عموم، تحقیق بازار و بازاریابی، آشنایی متخصصین و علاقه مندان با تکنولوژی های روز این صنایع از جمله اهداف برگزاری این رویداد اقتصادی است.

نیک فطرت افزود: دیگ بخار، منابع و مخازن و اتوکلاو صنعتی، پکیج، رادیاتور، کولر گازی، لوله های پنج لایه و اتصالات، شیرآلات، انواع رادیاتور آلومینیومی، پکیج، شوفاژ دیواری و زمینی، مشعل، سیستم های تهویه مطبوع از جمله زمینه فعالیت مشارکت کنندگان نمایشگاه است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین گفت: چهارمین نمایشگاه تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی همزمان با دومین نمایشگاه تخصصی درب، پنجره و آسانسور و صنایع مربوطه از سه لغایت شش شهریور ماه از ساعت ۱۶ الی ۲۲ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین آغاز بکار می کند و امیدواریم با برگزاری این رویداد صنعتی بتوانیم فرصت های تجاری ارزشمندی را برای متخصصان، علاقه مندان و بازدیدکنندگان فراهم آوریم.