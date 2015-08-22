به گزارش خبرنگار مهر، محمدزند وکیلی ظهر شنبه در نشست خبری خود به مناسبت تشریح برنامه های هفته دولت در استان سمنان با اشاره به فهرست پروژه های قابل افتتاح به ترتیب شهرستان ها در سطح استان، بیان داشت: بیشترین پروژه با ۹۷پروژه متعلق به شاهرود است و مابقی شهرستان ها به ترتیب سمنان ۵۵ پروژه، دامغان ۶۹ طرح، مهدیشهر ۴۴ طرح، میامی ۳۵ طرح، آرادان ۱۸طرح، سرخه ۴۲ طرح و مابقی پروژه ها در سطح استانی افتتاح می شوند.

وی افزود: ۶۱۷ میلیون و ۳۲۸ هزار ریال از محل اعتبارت ملی، ۳۸۰ میلیون و ۴۲۷ هزار ریال از اعتبارات استانی و ۱۴۲ میلیون و ۸۳۰ هزار ریال از اعتبارات ملی استانی تامین و برای افتتاح ۳۹۹ پروژه در سطح استان سمنان هزینه شده است.

وکیلی با بیان اینکه ۶۳ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال از محل تسهیلات و ۹۴۱ میلیون و ۹۹۹ هزار ریال نیز از سایر منابع، برای تکیمل پروژه های قابل افتتاح استان سمنان در هفته دولت استفاده شده است، گفت: به منظور پیشبرد اهداف توسعه ای و تامین نیازهای استان، در سالجاری به میزان ۱۰ هزار میلیارد ریال قرارداد برای تامین آب و چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای بخش راه با بخش خصوصی قرارداد منعقد شده است.

تامین آب اولویت اصلی دولت در استان سمنان

استاندار سمنان همچنین با اشاره به آب به عنوان اولویت اصلی دولت در این استان، گفت: در یک برنامه پنج ساله، در استان سمنان کاهش ۱۰ درصدی هدر رفت آب در شبکه توزیع هدفگذاری شده که امیدواریم با تعامل و همراهی همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و خدماتی این مهم تحقق یابد چرا که رفع معضلات ناشی از آب در استان تنها از دست یک ارگان خاص بر نمی آید.

وکیلی در پاسخ به سوالی با موضوع دریافت آب دریای خزر توسط استان سمنان، بیان داشت: طرح انتقال این آب، مطالعه سطح آب های ژرف و مطالعه انتقال آب های میان حوزه ای در بین استان های کشور برای تامین آب در بلندمدت مخصوصا در استان سمنان به عنوان پایلوت اجرای این طرح در کشور، در حال مطالعه است.

وی ادامه داد: اولویت دولت در سالجاری تا نگهداری وضع موجود و اندوخته های آبی و منابع طبیعی است لذا فعلا اصلاح شبکه توزیع، استفاده از پساب و بازگشت آب به چرخه، مصرف بهینه و نهادینه شدن فرهنگ استفاده و صرفه جویی در کنار الگوی کشت و تغییر الگوی دامداری از بهترین و مهمترین راهکارها برای استفاده درست از منابع آبی استان با توجه به سیاست های دولت است.

انتخابات شفاف مطالبه رهبری و مردم است

استاندار سمنان همچنین با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره برگزاری انتخابات، گفت: تاکید معظم له و رییس جمهور در همه حال بر اجرای انتخاباتی شفاف، سالم و با حضور حداکثری مردم است همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، رای مردم در انتخابات را حق الناس محسوب می شود که امانتداری از آن برای تمام مسئولان واجب است.

وکیلی همچنین ایجاد امید و اعتماد در بین اقشار مردم را خواستار شد و ابراز داشت: هر گونه استفاده از امکانات دولتی برای نامزدهای انتخاباتی ممنوع است و در این موضوع به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد و با همه متخلفان برخورد می کنیم.

وی افزود: سالجاری رویداد مهم انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در پیش است لذا باید در نظر داشت که در این استان نیز باید انتخابات در فضای رقابتی سالم، قانونمند، با رعایت اخلاق انتخاباتی و هنجارهای اجتماعی و اسلامی از سوی نامزدها همراه باشد.

مسئولان عملکرد خود را اعلام کنند

استاندار سمنان همچنین با اشاره به نقش رسانه ها در انعکاس اخبار و گزارش های نحوه عملکرد دستگاه های دولتی، گفت: نقش رسانه ها در اطلاع رسانی بسیار مهم است و هفته دولت فرصت مغتنمی است که مردم با دستاوردهای انقلاب اسلامی و فعالیت دولتمردان خود به خوبی و از نزدیک آشنا شوند.

وکیلی خاطرنشان کرد: در راستای اطلاع رسانی نحوه فعالیت دستگاه های اداری و همچنین اشاعه امید و نشاط اجتماعی در جامعه، رسانه ها نقش ویژه ای ایفا می کنند که نباید از کنار آن به سادگی گذشت.

وی در پایان ادامه داد: مسئولان دستگاه های دولتی و اجرایی باید فرصت ایجاد شده در هفته دولت را قدر دانسته و طی آن با تعامل مطبوعات و رسانه ها، عملکرد سالانه خود را به گوش مردم برسانند چرا که مولای متقیان علی(ع) می فرمایند، کارگزاران نظام موظفند عملکرد خود را به سمع و نظر مردم برسانند.