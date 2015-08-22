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۳۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۰۸

هفته پنجم لیگ برتر؛

پرسپولیس عصر دوشنبه راهی اهواز می‌شود

پرسپولیس عصر دوشنبه راهی اهواز می‌شود

تیم فوتبال پرسپولیس برای برگزاری دیدار هفته پنجم خود برابر فولاد خوستان عصر دوشنبه تهران را به مقصد اهواز ترک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمود خوردبین اعلام کرد تیم فوتبال پرسپولیس پس از انجام آخرین تمرین خود در روز دوشنبه، ساعت ۱۶ همان روز تهران را به قصد اهواز ترک خواهد کرد.

اعضای تیم پرسپولیس پس از ورود به شهر اهواز در هتل فجر پارس مستقر شده و صبح سه‌شنبه در محل هتل برنامه تمرین سبکی را در دستور کار خواهند داشت.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان در هفته پنجم از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت ۱۹:۰۵ سه‌شنبه هفته جاری در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار می‌شود.

کد مطلب 2890482

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