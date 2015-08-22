به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمود خوردبین اعلام کرد تیم فوتبال پرسپولیس پس از انجام آخرین تمرین خود در روز دوشنبه، ساعت ۱۶ همان روز تهران را به قصد اهواز ترک خواهد کرد.
اعضای تیم پرسپولیس پس از ورود به شهر اهواز در هتل فجر پارس مستقر شده و صبح سهشنبه در محل هتل برنامه تمرین سبکی را در دستور کار خواهند داشت.
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان در هفته پنجم از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت ۱۹:۰۵ سهشنبه هفته جاری در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار میشود.
نظر شما