اصغر باقریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نهایی شدن مذاکرات احسان حاج‌صفی با باشگاه آلمانی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: باید ابتدا پیشنهاد کتبی به باشگاه ما برسد که تا الان چیزی به دستمان نرسیده است. هنوز چیزی به صورت مستقیم به ما منعکس نشده است و نمی‌توانیم برای پیشنهادی که شفاهی بوده است، جوابی بدهیم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان ادامه داد: البته ما قصد نداریم مانع پیشرفت حاج صفی شویم. قطعا اگر شرایط پیشنهادی به نفع بازیکن باشد و او را در مسیر پیشرفت قرار بدهد، از آن استقبال خواهیم کرد.

باقریان درباره احتمال جدایی مهدی شریفی هم تصریح کرد: برای شریفی هم پیشنهاد خاصی ارائه نشده است و چیزی به دستمان نرسیده است. تا زمانی که چیزی کتبی به دستمان نرسد، نمی توانم اظهارنظر داشته باشم.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال فسخ قرارداد پادوانی و پریرا دو بازیکن برزیلی سپاهان و گرفتن غرامت از این دو بازیکن، گفت: ما با مدیربرنامه این بازیکنان قرارداد داشتیم و مقرر شد تا روز سه شنبه پاسخ نهایی را به ما بدهند. هنوز برای گرفتن غرامت تصمیم نگرفته‌ایم و درباره آینده و وضعیت آنها، بعد از جلسه با حسین فرکی تصمیم گیری خواهیم کرد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در پایان درباره انتقادهایی که به چهار هفته میزبانی متوالی سپاهان در لیگ برتر می‌شود، خاطرنشان کرد: این مسئله دست ما نبوده است و همانطور که همه شاهد بودند، قرعه کشی در ملا عام صورت گرفت. وقتی علی کریمی و مجید نامجومطلق گوی‌ها را از سبد خارج می‌کردند مشخص نبود که این گوی سپاهان باشد یا ذوب آهن. علاوه بر این یکی از بازی‌های ما در لیگ با ذوب آهن بود که حکم میهمان را داشتیم. به هر حال هر کسی از دیدگاه خودش حرف می‌زند.