بهروز ساقي : برخورد سطحي با حادثه عاشورا زيبنده شعر امروز نيست

اين شاعرمعاصر در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ وادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : طي سالهاي گذشته ، نوحه و سرودها اگر چه براي دفاع مقدس بوده است ، اما پراز از مضامين عاشورايي و مكتبي بوده ، به همين دليل در مقاطع بعد از انقلاب اسلامي ، فرهنگ انقلاب را با فرهنگ عاشورايي عجين مي بينم ، خصوصاً در شعر و ادبيات كه هميشه به ياد حماسه هاي حضرت سيدالشهداء ( ع ) بوده است .

بهروز ساقي با اشاره به ويژگي هاي شعر عاشورايي افزود : شعر عاشورايي گذشته از شعارهاي برانگيزاننده و تهييج كننده احساسات مردم ، بايد هدايتگري كند و عمق و معناي بيشتري توسط شاعر در اشعار گنجانده شود ، استفاده از مفاهيم تعالي بخش عاشورايي در اين نوع شعر بايد جدي تر گرفته شود و از برخورد سطحي با حادثه عاشورا جلوگيري به عمل آيد ، چرا كه اين برخورد زيبنده شعر امروز نيست .

اين شاعر جانباز به مهر تصريح كرد: هر مقطع از حماسه عاشورا پيامي اخلاقي، ديني، انساني دارد و از آنجايي كه شعر هنري است كه مضمون و محتواي قالب هاي خود را جاودانه مي كند ، اگر اين پيامهاي ديني و اخلاقي و اسلامي را به نحوي عميق و ژرف در اشعار و هنرمان گنجانده شود مسلما تأثير عميق تري بر خواننده و مخاطب خواهد گذاشت .

وي يادآور شد : عاشورا تماما عبرت براي جامعه بشري است ، وقتي زواياي اين حادثه بزرگ تاريخي را با زواياي مختلف در تاريخ و فرهنگ ضبط مي كنيم ، حتما حاصل عبرت آموز و مطلوبي خواهد داشت ، همين كه ما خالصانه و با مطالعه عميق نسبت به حادثه كربلا و عاشورا مي پردازيم ، باعث مي شود كه بخش هاي بسياري از ابعاد آن حادثه عظيم منتقل شود .

بهروز ساقي درپايان گفت و گو با مهر، يادآور شد : لزوما مفهوم شعر عاشورايي زياده گويي نيست و يا اينكه ملزم باشيم با غزل و مثنوي ، همه بار را به دوش بكشيم ، همين كه شاعر يك قطره از اين دريا را به مخاطب بچشاند ، كافي است ، بايد به قدر معرفت خود از اين دريا توشه برداريم كه به اعتقاد من ، خود كار بزرگ و عظيمي است .