خادمان فرهنگ رضوی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تقدير شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع جهاني خادمان فرهنگ رضوي، پيش از ظهر امروز شنبه ۳۱ مرداد با حضور محمد نهاونديان، رييس دفتر رييس جمهور، ابوذر ابراهيمي‌تركمان، رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، سيد جواد جعفري، مديرعامل بنياد بين‌المللي امام رضا (ع)، جمعي از شخصيت‌هاي فرهنگي و علمي كشورمان و تعدادي از خادمان فرهنگ رضوي از كشورهاي مختلف در حسينيه الزهرا (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي افتتاح شد.

ابوذر ابراهيمي‌تركمان، رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در پايان اين مراسم با اعطاي لوح و تنديس ويژه از خادمان فرهنگ رضوي تقدير كرد.

آیت‌الله سید جعفر مرتضی عاملی از لبنان، شيخ ابراهيم زاكزاكي از نيجريه، ويكتور الكك از لبنان، منصور ليمبا از فيليپين، علي ابوالخير از مصر، ياسين الجبوري از عراق، اسما ممدوت از پاكستان، حجت الاسلام سيد مقصود رضوي از كشمير، حسنين عباس گرديزي از پاكستان، حجت الاسلام محمد علي توحيدي از پاكستان، حجت الاسلام سيد محمد نقوي النجفي از پاكستان، محمود واعظي از ايران، اتونگ سليمان از اندونزي، ميكائيل آلوارز از اسپانيا، واجد علي خرم از پاكستان، حجت الاسلام مصطفي ناصري از ايران، تبسم نواز وراييچ از پاكستان، سردار حسن از هند، احمد الخرساء از لبنان، محمد عالم احمد زاده از افغانستان، محمد عبدالقدوس از بنگلادش، دلال محمود السطي از فلسطين (مقيم سوريه)، خديجه سمعلي از تونس، نرجس سلبيه از مالزي، الحنونه بنت احمد از مالزي، مديحه رسول از پاكستان، محمد كامل زهيري بن عبدالعزيز از مالزي و علي امام زيدي از هند، افرادي بودند كه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و ستاد امور بين‌الملل سيزدهمين جشنواره بين‌المللي امام رضا (ع) با اهداي لوح تقدير از آنان تجليل به عمل آورد.

بنا بر اعلام اين گزارش، در مراسم افتتاحيه مجمع جهاني خادمان فرهنگ رضوي همچنين از كتاب‌ها و نشريات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با موضوع امام رضا (ع) رونمايي شد. نشريات «اكو آو اسلام»، «الوحده» و «ايران نوين» و كتاب‌هاي «امام رضا (ع) از ديدگاه اهل سنت» نوشته محمدمحسن طبسي (اين كتاب سه بار به زبان هندي و يك بار به زبان تايي ترجمه شده است)، «امام رضا (ع) در يك ديدگاه» نوشته علي امام در هند، «زندگي و درس‌هايي از امام رضا (ع)» منتشر شده به زبان تايي در تايلند، «سيره امام رضا (ع)» نوشته حسن حسين گونش در ارزروم تركيه، «حكايت آفتاب؛ شرحي بر زندگي امام رضا (ع)» منتشر شده در هند، «حديث سلسله الذهب» نوشته محمدمحسن طبسي و ترجمه عباس اصغر شبريز در هند و فصنامه «راه اسلام؛ ويژه امام رضا (ع)» در هند، از جمله منشورات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي بودند كه توسط محمدنهاونديان، رييس دفتر رييس جمهوري در اين مراسم رونمايي شد.

همچنين در اين مراسم از اساسنامه مجمع جهاني خادمان فرهنگ رضوي نيز رونمايي به عمل آمد.