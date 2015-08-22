بازدید سفیر ژاپن از دستاوردهای طرح کشاورزی پایدار دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، کوجی هوندا، سفیر ژاپن به همراه بالاسوبرامانیام مورالی معاون نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد، نورتوآکیرا دبیر اول سفارت ژاپن در ایران، محسن سلیمانی مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران و علی نظری دوست رییس گروه انرژی، سوانح و محیط زیست برنامه عمران سازمان ملل متحد از زمین های کشاورزی روستای دورگه ارس خان در شهرستان نقده که در قالب طرح مشترکی میان ژاپن، برنامه عمران سازمان ملل (UNDP) و سازمان حفاظت محیط زیست ایران به منظور کشاورزی پایدار در حوضه دریاچه ارومیه اجرا می شود، بازدید کردند.

سفیر ژاپن در این بازدیدها از نزدیک در جریان شرایط زیست محیطی این منطقه و نیز دستاوردهای اجرای طرح کشاورزی پایدار برای نجات دریاچه ارومیه(IPCM) قرار گرفت.

سفیر ژاپن از دستاوردهای این پروژه و مشارکت مردم به عنوان گامی مهم در احیا دریاچه ارومیه یاد کرد و حضور جوامع محلی و حمایت آن ها را به عنوان یکی از دلایل اصلی موفقیت این پروژه عنوان کرد.

کوجی هوندا با حضور در تعدادی از باغات و اراضی تحت پوشش طرح مشارکت همه جانبه بهره برداران و جوامع محلی در احیای دریاچه ارومیه، اجرای تاکتیک های کشاورزی پایدار، تغییر الگوی کشت و همچنین معیشت جایگزین را قابل توجه دانست و از آن به عنوان گام مهمی در احیا دریاچه ارومیه یاد کرد.

بازدید از پارک ملی دریاچه ارومیه ، بازدید از روستای خنجر قشلاق ، بازدید از برنج آباد و حضور در دهکده ساحلی چی چست ارومیه بخشی از برنامه های بازدید سفیر ژاپن و هیات همراهی او در ارومیه بود.

بنابراین گزارش، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی از همکاری مشترک این سازمان و اداره کل حفاظت محیط زیست در اجرای این پروژه به عنوان یک نمونه موفق یاد کرد و از حمایت دولت ژاپن و برنامه عمران ملل متحد قدردانی کرد و از گسترش دستاوردها و رویکرد این پروژه در سایر نقاط حوضه آبریز دریاچه ارومیه بعنوان یکی از اصلی ترین اولویت های این سازمان یاد کرد.

طرح کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی گونه های در معرض خطر طرحی است که کاهش مصرف آب در سطح مزرعه به میزان 35 درصد ، کاهش استفاده از نهاده های کشاورزی به میزان 40 درصد ، کاهش مصرف آب و افزایش درآمد کشاورزان در واحد سطح از جمله اهداف آن است.

گفتنی است، پروژه "همکاری در احیاء دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی" از سال 2014 و در قالب همکاری دولت ژاپن، برنامه توسعه ملل متحد و دولت جمهوری اسلامی ایران در 41 روستای پایلوت آغاز شد و در سال 2015 با هدف مشارکت مردم در احیا دریاچه ارومیه و صرفه جویی در مصرف آب برای تامین حق آبه دریاچه ارومیه به 75 روستا گسترش یافت.