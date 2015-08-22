۹۰۰ هزار نفر در روستاهای استان تهران حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه سید حسین هاشمی استاندار تهران در همایش مدیران دفاتر روستایی استانداری های سراسر کشور که به میزبانی استانداری تهران برگزار شد با اشاره به توجه ویژه دولت یازدهم به امور روستاها اظهار داشت: دولت تدبیر و امید به روستاها توجه دارد.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی که دولت با آن روبرو است، افزود: اگرچه مشکلات اقتصادی برای تأمین بودجه این دولت نسبت به سایر دولت ها بیشتر بوده اما این امر باعث نشده که دولت به روستاها توجه نکند.

هاشمی با تأکید بر این نکته که در طول دو سال گذشته کمک های قابل توجهی از سوی دولت به روستاها شده است، ادامه داد: دولت تدبیر و امید با رویکرد توجه به مناطق روستایی، کمک های قابل توجهی را به روستاها کرد.

استاندار تهران با اشاره به این نکته که دولت یازدهم بودجه شهرستان ها را افزایش داده، گفت: در دولت یازدهم و به منظور توسعه هرچه بیشتر شهرستان ها، بودجه این مناطق بیش از دو برابر افزایش یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته که روستاهای استان تهران از پتانسیل و ظرفیت های بالایی برخوردار هستند، متذکر شد: روستاهای استان تهران بیش از ۹۰۰ هزار نفر را در خود جای داده و این نشان دهنده پتانسیل و ظرفیت بخش روستایی این استان است.

هاشمی افزود: آمار جمعیت روستایی استان تهران از بسیاری از استان های کشور بیشتر است به همین خاطر باید به مناطق روستایی استان تهران توجه ویژه شود.

استاندار تهران جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها را از برنامه های مهم دولت در این زمینه عنوان کرد و اظهار داشت:‌ یکی از سیاست های دولت یازدهم جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها است که برای رسیدن به این مهم تلاش می شود تا به مناطق روستایی توجه جدی تری شود.

وی با تأکید بر این نکته که باید نگاه مدیران در دوره کنونی توسعه ای شتابان باشد، یادآور شد: مدیران باید با نگاه توسعه شتابان و قدرت ریسک پذیری به فعالیت بپردازند در غیراینصورت در جبران عقب ماندگی های موجود موفق نخواهند بود.