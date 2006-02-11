درخواست فرانسوي ها از فدراسيون تكواندو ايران

به گزارش خبرنگار" مهر" درجريان تمرين مشترك ملي پوشان تكواندو فرانسه وا يران، مسئولين فدراسيون تكواندو فرانسه درخواست كردنديك ماه قبل از المپيك 2008 پكن، يك ماه تمرين و اردوي مشترك را در ايران داشته باشند.

حضور تيم ملي تكواندو ايران دركمپ تيم هاي ملي اين كشور سخت مورد توجه مطبوعات و رسانه هاي فرانسوي زبان قرار گرفته است. مطبوعات فرانسه با چاپ عكس ها و گزارشات مختلف از اين تمرينات نويد آينده اي روشن در روابط ورزشي دو كشور را داده اند.

دعوت نامه حضور درجام فجر به مسئولين فدراسيون تكواندو فرانسه تحويل داده شد. فرانسوي ها طبق روال سالهاي گذشته حضوردرجام فجر را درتقويم ورزشي خود براي تيرماه منظور كرده بودند و قراراست اواخراسفند ماه درتورنمت آزاد هلند در شهرآمستردام شركت كنند ولي قراراست درصورت امكان يك تيم را براي جام فجر به تهران اعزام كنند.

ملي پوشان تكواندو كشورمان روزجمعه در2 نوبت صبح و عصرديدارهاي تداركاتي با ملي پوشان فرانسه انجام دادند كه با قضاوت داوران فرانسوي و سيستم جديد داوري 18 برد و 2 باخت نصيب ملي پوشان ايران شد.

سان رافائل يكي از زيباترين شهرهاي فرانسه است كه درفصل تابستان علاقمندان فراواني جذب آن مي شود ولي دراين فصل سرد، كمترخارجي دراين شهرمشاهده مي شود.