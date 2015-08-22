به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی در حاشیه برگزاری تمرین تیم ستارگان فوتبال ایران، در خصوص دیدار با تیم منتخب ستارگان جهان، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: برگزاری این بازی خیلی خوب است، اگر بتوانند هرچند وقت یکبار چنین بازی‌هایی را تدارک ببینند، اتفاق خوبی خواهد بود.

وی اضافه کرد: از مردم هم تقاضا می‌کنم با حضور در ورزشگاه آزادی، از برگزاری این بازی استقبال کنند تا این دیدار هرچه بهتر و باشکوهتر برگزار شود.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این پرسش که آیا از کسی برای حضور در این بازی دعوت می‌کنید؟، تاکید کرد: این بازی ارث پدری فرد خاصی نیست و تنها دیداری خیرخواهانه است.

وی همچنین تصریح کرد: از حسین یاریار هم تشکر می‌کنم زیرا برای برگزاری این بازی خیلی زحمت کشیدند. از مسئولان هم می‌خواهم حمایت لازم را برای برگزاری هرچه بهتر این بازی انجام دهند.

کریمی در مورد زمان حضور علی پروین در تمرین تیم منتخب ستارگان فوتبال ایران گفت: ان شاء الله از فردا ایشان در تمرین‌مان حضور پیدا می‌کند.

وی در مورد انتقاداتی که نسبت به عملکرد برانکو می‌شود، گفت: برانکو امتحان را در زمان حضور در تیم ملی ایران پس داده است، هرچند انتقادات شدیدی به او شد. به نظرم برانکو بهترین مربی خارجی از لحاظ کسب نتیجه است که به ایران آمده است.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران در پایان گفت: نباید برانکو را به تنهایی مقصر نتایج پرسپولیس دانست زیرا یک مربی برای بدست آوردن نتیجه مورد نظر به فاکتورهای زیادی احتیاج دارد. امیدواریم به زودی تیم‌ ما یعنی پرسپولیس به شرایط خوبی رسیده و در جدول رده‌بندی لیگ خود را به جایگاه مناسبی برساند.