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۳۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۸:۳۲

طی دو سال اخیر؛

۴۰۰ طرح عمرانی در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسیده است

۴۰۰ طرح عمرانی در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسیده است

یاسوج – معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در دو سال گذشته بیش از ۴۰۰ طرح عمرانی در این استان به بهره برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی بعدازظهر شنبه در نشست هماهنگی بزرگداشت هفته دولت در استان افزود: این در حالی است که دولت یازدهم با مشکلاتی همچون تحریمها، کمبود منابع مالی و ... مواجه بوده است.

وی تاکید کرد: تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام در اولویت برنامه های دولت یازدهم است.

وی بیان کرد: یک هزار و ۸۶۸ پروژه عمرانی نیمه تمام از دولت قبل در کهگیلویه و بویراحمد به جا مانده است.

نیک اقبالی اظهار داشت: این دولت به جای کلنگ زنی پروژه های جدید، نسبت به تکمیل پروژه های ناتمام اهتمام ورزیده است.

معاون استاندار به پروژه های هفته دولت اشاره کرد و گفت: در این هفته نیز رویکرد مسئولان تکمیل پروژه های نیمه تمام است و براین اساس ۹۰ درصد پروژه های این هفته کلنگ زنی و تنها ۱۰درصد افتتاحی است.

نیک اقبال از رشد کمی و کیفی پروژه های افتتاحی در این هفته نسبت به سال گذشته خبرداد و گفت: این پروژه ها در همه نقاط استان در این هفته با حضور مسئولین کشوری افتتاح می شوند.

وی بدون اشاره به نام مسئولینی که در این هفته به کهگیلویه و بویراحمد سفر می کنند، گفت: وزاریی که به استان سفر خواهند کرد و پروژه ها پس از جمع بندی اعلام خواهد شد.
 

کد مطلب 2890599

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