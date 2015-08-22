۴۰۰ طرح عمرانی در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی بعدازظهر شنبه در نشست هماهنگی بزرگداشت هفته دولت در استان افزود: این در حالی است که دولت یازدهم با مشکلاتی همچون تحریمها، کمبود منابع مالی و ... مواجه بوده است.

وی تاکید کرد: تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام در اولویت برنامه های دولت یازدهم است.

وی بیان کرد: یک هزار و ۸۶۸ پروژه عمرانی نیمه تمام از دولت قبل در کهگیلویه و بویراحمد به جا مانده است.

نیک اقبالی اظهار داشت: این دولت به جای کلنگ زنی پروژه های جدید، نسبت به تکمیل پروژه های ناتمام اهتمام ورزیده است.

معاون استاندار به پروژه های هفته دولت اشاره کرد و گفت: در این هفته نیز رویکرد مسئولان تکمیل پروژه های نیمه تمام است و براین اساس ۹۰ درصد پروژه های این هفته کلنگ زنی و تنها ۱۰درصد افتتاحی است.

نیک اقبال از رشد کمی و کیفی پروژه های افتتاحی در این هفته نسبت به سال گذشته خبرداد و گفت: این پروژه ها در همه نقاط استان در این هفته با حضور مسئولین کشوری افتتاح می شوند.

وی بدون اشاره به نام مسئولینی که در این هفته به کهگیلویه و بویراحمد سفر می کنند، گفت: وزاریی که به استان سفر خواهند کرد و پروژه ها پس از جمع بندی اعلام خواهد شد.

