استفاده از كارت هوشمند بيماران خاص در تهران با مشكل مواجه است

دكتر محمد باقر هوشنگي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: 32 هزار بيمار خاص بايد كارت هوشمند دريافت كنند كه از اين تعداد تاكنون 26 هزار نفر كارت را دريافت و مقرر شده مابقي آنان نيز به سرعت اين كارت را تحويل گيرند.

وي افزود: بيماران خاص از زمان دريافت اين كارت امكان استفاده از آن را دارند و اين امر كه گفته مي شود بيماران از يك زمان خاص قادر به استفاده از اين كارت خواهند بود ، نادرست است.

هوشنگي تصريح كرد: مشكلات مربوط به استفاده از كارت هوشمند فقط در تهران وجود دارد. چرا كه درصدي از داروخانه ها در استان تهران هنوز مجهز به سيستم كارت خوان نشده اند كه بنا شده اين مشكل بزودي رفع شود.

مديركل بيمه گري و درآمد سازمان بيمه خدمات درماني خاطر نشان كرد: تحت پوشش قرار دادن بيماران خاص از طريق كارت هوشمند با توجه به حائز اهميت بودن بحث ساماندهي بيماران خاص سراسر كشور و همچنين در جهت بهينه سازي هزينه هاي درماني اين قبيل از بيماران صورت گرفته است.



