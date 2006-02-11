  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۲۲

/ تكرار / رئيس جديد صندوق رفاه دانشجويان :

اتاق مشاوره و برنامه ريزي صندوق رفاه تشكيل مي شود // صندوق رفاه سر زده از خوابگاه هاي دانشجويي بازديد مي كند

اتاق مشاوره و برنامه ريزي صندوق رفاه تشكيل مي شود // صندوق رفاه سر زده از خوابگاه هاي دانشجويي بازديد مي كند

بازديد سر زده از خوابگاه هاي دانشجويي از برنامه هاي آتي صندوق رفاه دانشجو يان دانست و گفت: اولويت دادن به دانشجويان متأهل، نخبه و استعداد درخشان نيز در دستور كار صندوق رفاه دانشجويان است.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، مهندس "مهرداد فولادي نژاد" عصر سه شنبه در مراسم توديع و معارفه رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم افزود: ارتقا سطح خدمت رساني در امور رفاهي، تحقق هدف رياست جمهوري در خصوص محروم نماندن جوانان از تحصيلات عالي و شفاف سازي و مكانيزه كردن امور وام ها از برنامه هاي آتي صندوق رفاه دانشجويان است.

وي بررسي تطبيقي نحوه خدمت رساني كشورهاي اسلامي به دانشجويان را نيز يكي ديگر از اهداف صندوق رفاه دانست و گفت: صندوق رفاه دانشجويان در صدد است اتاق مشاوره و برنامه ريزي را درجهت خدمت رساني مطلوب به دانشجويان و ارتباط مستمر با مجلس شوراي اسلامي تشكيل دهد.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان احياي سنت وقف را براي ايجاد خوابگاه هاي جديد يكي ديگر از اولويت هاي صندوق اعلام كرد و گفت: ارائه تسهيلات رفاهي و خوابگاهي به دانشجويان از مسائل مورد بحث در صندوق رفاه دانشجويان است.

وي اظهار داشت: تعريف مكانيزمي براي باز دريافت وام هاي دانشجويي و تحت پوشش قراردادن دانشجويان خارجي نيز از برنامه هاي آتي صندوق محسوب مي شود.

"فولادي نژاد" ارائه طرحهاي جديد در راستاي اهداف صندوق رفاه، تلاش در جهت تشويق و جذب پرسنل نوانديش نيز برنامه هايي است كه صندوق انجام مي دهد.

کد مطلب 289064

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها