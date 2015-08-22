انحراف به چپ در محور روانسر به کرمانشاه ۳ کشته برجای گذاشت

سرهنگ محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وقوع تصادف میان یک دستگاه سواری پژو با تریلر در محور روانسر به کرمانشاه ۳ سرنشین سواری پژو را به کام مرگ کشاند.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه افزود: در پی وقوع این تصادف سرنشینان خودروی پژو در دم جان باختد و اجساد آنان توسط نیروهای هلال احمر بیرون کشیده شد.

سرهنگ مرادی مقصر این تصادف را راننده پژو دانست و گفـت: سرنشینان خودروی پژو یک پسر به همراه پدر و مادرش بوده که راننده پژو در پی تجاوز به چپ با تریلر برخورد می‌کند.

وی در پایان خواستار توجه شهروندان به قوانین راهنمایی و رانندگی شد و افزود: مسیر خودروی پژو از کرمانشاه به سمت روانسر بوده و مسیر تریلر از روانسر به سمت کرمانشاه بود.