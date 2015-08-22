برگزاری نشست«کتابخوان» گامی در ترویج فرهنگ کتابخوانی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مهر دخت وزیر پور کشمیری عصر شنبه در جمع خبرنگاران همدان در خصوص برگزاری نشست های کتاب خوان در کشور اظهار داشت: این نخستین نشست کتابخوان در همدان است و از طرف دبیر نهاد کتابخانه های کشور طراحی شده است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه های نهاد کتابخانه های عمومی کشور ترویج کتابخوانی در جامعه است، بیان کرد: برگزاری نشست «کتابخوان» یکی از عواملی بوده است که می تواند کتاب و کتابخوانی را در کشور توسعه بدهد.

مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به اینکه نشست «کتابخوان» برگزار شده در همدان سی و نهمین نشست «کتابخوان» درکشور است، اظهار داشت: کتابخانه های کشور باید غنی و پویا شود و کتبداران نیز باید با انگیزه شوند و در راستای این موضوع مشکلات گذشته را زیر پا می گذاریم.

وزیر پور کشمیری با اشاره به اینکه نهاد کتابخانه ها تمام تلاش خود را در راستای ترویج کتابخوانی انجام می دهد، افزود: این موضوعی بوده است که متاسفانه آموزش و پرورش و نهاد های دیگر به آن نپرداخته است.

وی با بیان اینکه همه نهاد های پزوهشی و موسسات آموزش عالی باید در برنامه های خود ترویج کتابخوانی را قرار دهند، گفت: کتاب و کتابخوانی باید از دوران کودکی آغاز شود و در آینده بیشترین تاثیر را در نبوغ فرد خواهد گزاشت.

وزیر پور کشمیری با تاکید بر اینکه نشست های «کتابخوان» در تمام کشور ادامه خواهد داشت، گفت: برپایی زنگ مدرسه در خراسان، برگزاری دوره های باز آموزی و دوره برای کتابداران از دیگر برنامه های نهاد کتابخانه ها است.