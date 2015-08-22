تکفیریهای داعش در عراق متشکل از ۸۰ تابعیت مختلف هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «ابراهیم جعفری» وزیر خارجه عراق در سخنانی تصریح کرد: تکفیریهای داعش که هم اکنون در عراق به سر میبرند، از ۸۰ تابعیت مختلف تشکیل میشوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تظاهرات مردم عراق در حمایت از اصلاحات اخیر العبادی اظهار داشت: این اصلاحات همچنان ادامه خواهد داشت.
وزیر خارجه عراق همچنین ضمن «مثبت» ارزیابی کردن این اصلاحات، خواستار تسریع در روند اجرایی ساختن آنها شد.
گفتنی است، حیدر العبادی نخست وزیر عراق اخیرا یک بسته ای اصلاحی ارائه کرده است که با اتفاق آراء در پارلمان این کشور تصویب شد. مفاد این بسته به شرح ذیل است:
-کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای قوای مجریه و مقننه و دستگاه قضایی، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استان و هم طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارتخانههای دفاع و کشور به منظور آموزش و آماده سازی آنها برای انجام مأموریتهای ملیشان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.
ـ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، ادارهها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامههایی که نخستوزیر آن را صادر میکند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفهای معیار قرار میگیرد.
ـ حذف همه سمتهای عالی اعم از هیئتهای مستقل، معاونان وزارتخانهها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه ای شکل گرفتهاند. یک کمیته حرفهای از سوی نخست وزیر، نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب میکند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته میشوند.
ـ محدود کردن وزارتخانهها و هیئتها به منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینهها.
ـ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.
ـ پروندههای فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز میشود و داراییهای آنها مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین دستگاه قضایی خواستار تکیه کردن بر حکم تعدادی از قضات متخصص و معروف به سلامت اخلاقی برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد میشود.
شایان ذکر است که حیدر العبادی این بسته را پس از چراغ سبز مرجعیت رونمایی کرد.
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