افزايش ۷ درصدی گردشگران ورودی به فارس/ حافظیه در صدر بازدیدها

مصیب امیری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طبق آمارهای ارائه شده بازدیدكنندگان از اماكن تاریخی و فرهنگی، حافظیه در رتبه نخست بازدیدها قرار دارد.

وی ادامه داد: در این مدت بیش از ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ نفر از مجموعه فرهنگی تاریخی حافظیه، ۷۴۸ هزار و ۵۳ نفر از مجموعه جهانی تخت جمشید و ۷۳۵ هزار و ۵۹۲ نفر نیز از مجموعه فرهنگی تاریخی سعدی بازدید كرده اند.

امیری با تاكید بر اینكه ضروری است ظرفیت اقامت در هتل های ۳ و ۴ ستاره استان افزایش یابد، گفت: با توجه به اینكه ورود گردشگران به كشور و به تبع آن به فارس با افزایش همراه است، از این رو ساخت هتل در این استان به یك ضرورت تبدیل شده كه هم اكنون ۱۶ هتل جدید در دست ساخت است و باید زیرساخت های گردشگری هرچه سریع تر در سطح استان مهیا شود.

مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از راه اندازی دفتر اطلاع رسانی گردشگری در فرودگاه بین المللی شیراز خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، این دفتر در دو ترمینال داخلی و خارجی فرودگاه بین المللی شیراز و در هفته دولت راه اندازی خواهد شد.