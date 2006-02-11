به گزارش خبرنگاران "مهر" كه در مسير هاي مختلف راهپيماي حضور دارند، لحظه به لحظه بر ميزان جمعيت افزوده شده و خيابان هاي منتهي به ميدان آزادي هم اكنون مملو از راهپيمايان است.

جمع زيادي از بسيجيان و جانبازان دفاع مقدس نيز با سربندهاي مزين به يا ابوالفضل العباس و يا اباعبدالله الحسين در راهپيمايي امروز حضور پيدا كردند.

سازمان حفاظت از محيط زيست نيز با طراحي كلاه هاي مخصوص كه بر روي جمله انرژي هسته اي حق مسلم ماست را در ميان مردم به ويژه كودكان و نوجوانان توزيع مي كنند.

دستجات عزاداري و هئيت هاي مذهبي نيز به صورت منظم و در صفوفي پيوسته و منظم در حال عزاداري در حال حركت به ميدان آزادي هستند .

ايستگاه‌هاي مختلفي در خيابان آزادي و ساير ورودي‌هاي منتهي به ميدان آزادي برنامه‌هاي ويژه‌اي از جمله نقاشي با موضوع «محرم و انقلاب» نمايشگاه عكس از راهپيمايي‌هاي سال‌هاي گذشته، ايستگاه‌ سرودهاي خاطره انگيز و به ياد ماندني اولين سال‌هاي پيروزي انقلاب و نيز ايستگاه‌هاي صلواتي پذيرايي از راهپيمايان مسقر هستند.

با آنكه فقط يك ساعت از شروع راهپيمايي مي گذرد اما حضور جوانان و نوجوانان به همراه خانواده هايشان كه با دست نوشته هايي چون جوان ايراني بيدار است از استكبار بيزار است نشان مي دهد كه مردم ايران همچنان به نظام و انقلاب وفادار بوده و به آينده خود و كشورشان حساس هستند.

در اين مراسم برخي نيز كاريكاتورهايي را با نماد استكبار، بوش، بلر، شارون و ديگر سنبل‌هاي استكبار جهاني به همراه پرچم‌هاي اين كشورها به آتش كشيدند.

همچنين در سالروز شهادت امام زين العابدين تشكيل دسته هاي سينه زني و عزاداري از رونق خاصي برخوردار بود. حضور بسيجيان ، ورزشكاران و ديگر اقشار جامعه كه با لباسهاي يكپارچه در اين مراسم حضور پيدا كرده اند از ديگر ويژگيهاي راهپيمايي هاي 22 بهمن هر سال در ايران است.