به گزارش خبرنگار مهر ، دوازدهمین دوره رقابتهای شوتوکان کاراته قهرمانی جهان به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس فدراسیون جهانی روز گذشته با حضور کاراته کاهایی از ۴۰ کشور جهان به میزبانی ژاپن در سالن «توکیو بودکان» آغاز شد و نمایندگان کشورمان در بخش‌های مختلف موفق به کسب مدال‌های متعددی شدند.

این تیم موفق به کسب چهار مدال طلا شدند. در کاتای انفرادی نوجوانان علی رضا نديمی قصر الدشت با غلبه بر امارات و قزاقستان موفق به کسب مدال طلا شد. احمد صافی در كاتای پيشكسوتان هم به نشان طلا دست يافت. در این بخش نمایندگان اردن و آلمان مدال‌های نقره و برنز را به خود اختصاص دادند.

همچنین طلای کاتای تیمی مردان هم به تیم ایران رسید. اميربهادر تدین، سهيل ساجدی‌فر و روزبه روشنی بالاتر از ونزوئلا و ازبکستان عنوان نخست را کسب کردند. زهرا شيخی، فاطمه موفقی و غزل نادری هم در کاتای تیمی بانوان مدال طلا را کسب کردند. در این بخش هم ونزوئلا و ژاپن نقره و برنز گرفتند.

اميربهادر تدين در كاتای انفرادی بزرگسالان نقره گرفت. آتنا مومنی دركاتا نوجوانان بعد از نماینده روسیه صاحب مدال نقره شد و ونزوئلا هم در جای سوم ایستاد. امير حسين نيز در كاتای گروه سنی ١٣ سال به نشان نقره دست يافت.ازبكستان طلا گرفت و ژاپن هم سوم شد.

محمد مهدی پرتوافکن دركوميته نوجوانان برنز گرفت. در كاتا تيمی پيش كسوتان روسیه به مدال طلا دست يافت و ايران با ترکیب غلامعلی تبرزد، نادر قرائی و احمد صافی به نشان نقره دست يافت و ایرلند هم سوم شد. همچنین نادر قرائی مدال برنز کاتای پيشكسوتان را پس از غلبه بر آفريقای جنوبی و آلمان به دست آورد.

این دوره از مسابقات امروز به پایان می‌رسد.