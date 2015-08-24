مسکن مهر «مُسکن»قشر محروم نشد/ناامیدی مردم در«امید اکباتان» همدان

خبرگزاری مهر - گروه استانها: مسکن مهر، طرحی است که در دولت نهم و دهم برای خانه‌دار شدن قشرهای کم‌درآمد جامعه مصوب شد و بر اساس آن دولت با واگذاری زمین رایگان سعی داشت خانه سازی را تشویق کند.

مبنای اصلی این طرح نیز بر این امر مبتنی است که ارزش زمین، بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد، بنابراین با حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن، می‌توان تا حدود زیادی هزینه مسکن را کاهش داد.

البته هر چند این طرح در ابتدا با استقبال متقاضیان روبرو شد و برخی امید داشتند تا از این طریق سرپناهی برای خود دست و پا کنند، با این وجود رفته رفته و با گذر زمان خلف وعده‌های صورت گرفته در تحویل این مسکن‌ها موجب شد تا متقاضیان آزرده خاطر شوند و افزایش قیمت تمام شده این خانه‌ها نیز بر مشکلات آنها اضافه کرد.

موضوع تاخیر در تحویل مسکن‌های مهر و نیز افزایش قیمت تمام شده برای متقاضیان پایان کار نبود و کسانی که این مسکن‌ها را تحویل گرفتند از نبود امکانات و نیز نامرغوب بودن مصالح به کار رفته در ساخت آنها نالانند.

در مجموع ۳۷ هزار پروژه مسكن مهر در استان همدان طرح ریزی شده و ۲۳ هزار و ۵۶۷ واحد به بهره برداری رسیده و باقی مانده آن ۱۴ هزار واحد است كه از این میزان پنج هزار واحد آماده بهره برداری است.

اما برخی مساکن مهر نیز که با هدف خانه دار کردن اقشار محرم ساخته شده مورد رضایت ساکنان و متقاضیان نیست چراکه در ساخت برخی از مساکن مهر از مصالح با کیفیت استفاده نشده و ساختمان با رعایت اصول مهندسی احداث نشده است.

تاکنون فریاد دادخواهی و اعتراضات ساکنان مسکن مهر امید اکباتان همدان به جایی نرسیده است

فرماندار همدان در کارگروه امور زیر بنایی و تامین مسکن شهرستان همدان که در هشتم مرداد ماه امسال با حضور مهرآبادی معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد اعلام کرد که دولت با اعلام دستور العمل ها موظف به پیگیری امور مسکن مهر است در حالی که تاکنون فریاد دادخواهی و اعتراضات ساکنان مسکن مهر امید اکباتان همدان به جایی نرسیده است.

طبق گفته معاون وزیر مسکن و شهرسازی میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر در استان همدان ۹۱ درصد است که از میانگین پیشرفت کشوری بیشتر است و تا شهریور سال ۱۳۹۵ طرح پروژه مسکن مهر به پایان خواهد رسید.

اما تحویل دادن مسکن مهر به متقاضیان کفایت نمی کند بلکه باید بررسی شود که این مساکن با چه کیفیت و با دریافت چه مبلغی به متقاضیان که همان اقشار کم درآمد هستند تحویل داده شده و بررسی شود که از این مساکن مهر چگونه عده ای سود جویی کرده اند.

در پی مراجعه مکرر ساکنان مسکن مهر امید اکباتان همدان به دفتر خبرگزاری مهر در همدان و شکایت این افراد از وضعیت نامناسب این مساکن مهر خبرنگار خبرگزاری مهر با سه نفر از ساکنان مساکن مهر امید اکباتان به نمایندگی از تمام ساکنین این مساکن به گفتگو نشست.

یکی از ساکنان مسکن مهر امید اکباتان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال ۸۶ برای مسکن مهر ثبت نام کردیم، اظهار داشت: نخستین پرداختی را در خرداد ماه سال ۸۷ به مبلغ یک میلیون تومان واریز کردیم و مقرر شد که واحد مسکن را با مبلغ شش میلیون تومان پرداختی از سوی متقاضی و مدت دو سال تحویل دهند.

حسین حاتمی با بیان اینکه ساخت مسکن مهر امید اکباتان از سال۸۹ و با سه سال تاخیر آغاز شد، ادامه داد: از پرداخت نخستین مبلغ تا امروز ۲۵ میلیون تومان پرداخت کرده ایم اما باز هم تقاضای هفت میلیون تومان دارند.

وی با بیان اینکه در مسکن مهر امید اکباتان بلوک ۲۳ و مربوط به تعاونی۲۲ مستقر شده ام، افزود: واحد بدون پارکینگ به ما داده و برای دادن پارکینگ نیز پنج میلیون تومان خواسته اند.

این ساکن مسکن مهر امید اکباتان در ادامه با اشاره به اینکه واحد من ۷۳ متر مربع مساحت دارد، عنوان کرد: آپارتمانی که در آن ساکن هستیم ۲۰ واحد است و ۱۵ ماهی می شود که در آن ساکن هستیم.

حاتمی همچنین به مشکلات سود مشارکت وام اشاره کرد و افزود: سود مشارکت وام به شش و نیم میلیون تومان رسیده است چراکه مدیرعامل زیر پرداخت پول نمی رود و می گوید که خود متقاضی باید پرداخت کند.

مساکن مهر در شناژ ریزی، اسکلت، پل های کار شده، مصالح و غیره مشکل دارند وی در ادامه به مشکلات ساخت مساکن مهر امید اکباتان اشاره کرد و با بیان اینکه این مساکن در انجام شناژ، اسکلت، پل های کار شده، مصالح و غیره مشکل دارند و به طور عمده کم کیفیت هستند، عنوان کرد: حدود ۲۰ درصد کارهای ساختمان مانده و از نظر آسانسور، نرده های راه پله، لوازم ایمنی گاز و غیره کامل نشده است.

حسین حاتمی با تاکید بر اینکه برای نصب آسانسور نیز هزینه جدا خواسته اند، ادامه داد: مسکن مهر امید اکباتان با مشکلات از جمله درست نشدن پیاده راه ها، نبود درمانگاه، مدرسه، سالن ورزشی، کلانتری و غیره نیز مواجه است.

وی با بیان اینکه یکی نمایندگان مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در دیداری اعلام کرد که پیگیر می شود اما هیچ اقدام مفیدی صورت نگرفت، افزود: اداره تعاون نیز به این موضوع رسیدگی نکرده است.

این ساکن مسکن مهر امید اکباتان ادامه داد: هم اکنون سند قطعی نداریم و سند استیجاری است که سند استیجاری نیز وجاهت قانونی ندارد.

مصالح به کار رفته در ساخت مسکن مهر امید اکباتان کیفیت ندارند

حسین حاتمی با بیان اینکه مصالح به کار رفته در ساخت مسکن مهر امید اکباتان به هیچ وجه کیفیت ندارند و مهندسان مسکن و شهر سازی نیز عدم کیفیت مصالح را تایید کرده اند، افزود: برای گاز، برق، شیشه برای درب های پارکینگ و غیره خود هزینه کردیم.

وی همچنین به کم کاری در ساخت مسکن مهر امید اکباتان اشاره و با بیان اینکه هواکش حمام و سرویس بهداشتی برخی از واحد ها مشترک است به نحوی که اگر طبقه اول هوا کش را روشن کند به به واحد های بالاتر می رود، بیان کرد: پارکینگ ها نیز نباید به فروش برسد و بابت آن پولی از اعضا گرفته شود.

ساکن دیگر مسکن مهر امید اکباتان در ادامه با در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در مسکن مهر مربوط به تعاونی سه ساکن هستم، اظهار داشت: کابل های برق در مسکن مهر تعاونی سه امید اکباتان آزاد هستند و اگر یک بچه به طور اتفاقی و از سر کنکجاوی دست بزند اتفاقات ناگواری رخ می دهد.

کاروند در ادامه با بیان اینکه قسمتی از راویز به اندازه کیس کامپیوتر کنده شد و در هنگامی که بچه ها بازی می کردند به زمین افتاده که خوشبختانه به خیر گذشت ولی باز هم کوتاه آمدیم، ادامه داد: نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای سالامی قول هایی برای پیگیری دادند اما پیگیری صورت نگرفت و حتی جلوی کار ما برای پیگیری مسئله را هم با وعده و وعید تو خالی گرفت.

وی همچنین از مدیرعامل مسکن مهر تعاونی سه انتقاد کرد و با بیان اینکه تخلفات این شخص با سند و مدرک محرز شده است اما باز هم به وی اجازه ساخت مسکن مهر در شهرک بهشتی داده اند، افزود: نامه ای از مسکن و شهر سازی داریم که ۱۷ مورد تخلف اساسی در آن درج شده است و اداره تعاون، استانداری و مسکن شهر سازی نیز یک نسخه از این نامه را دارد.

این ساکن مسکن مهر امید اکباتان تعاونی سه در ادامه با بیان اینکه پارکینگ ساختمانی که در آن ساکن هستیم نشست کرده است، ادامه داد: اکثر مساکن مهر امید اکباتان پیمانکار ندارند و به صورت امانی و کارگری ساخته شده اند.

کاروند در ادامه با اشاره به اینکه مدیران تعاونی های مسکن مهر امید اکباتان از هر یک اعضا یک تا دو میلیون تومان برای فضا سازی و محوطه سازی وصول کرده اند اما اکنون اعلام می کنند که خود شما باید این کار ها را انجام دهید، افزود: متاسفانه مساکن مهر امید اکباتان از مصالح کم کیفیتی ساخته شده اند.

یکی دیگر از ساکنان مسکن مهر تعاونی سه در ادامه در گفتگو با خبرنگار مهر با واحدی که در آن ساکن هستیم ۶۷ متر مربع مساحت دارد، اظهار داشت: تاکنون ۲۷ میلیون تومان پرداختی داشته ام.

کیفیت مصالح بسیار پایین است به نحوی که تا کمی سرما به سرامیک ها می زند آنها پریده می شوند

مهدی کریمی مهنا با بیان اینکه از مدت سکونتم در مسکن مهر امید اکباتان ۱۷ ماه می گذرد، عنوان کرد: کیفیت مصالح بسیار پایین است به نحوی که تا کمی سرما به سرامیک ها می زند آنها شکسته می شوند.

وی با تاکید بر اینکه در ساخت مسکن مهر امید اکباتان از گچ نا مرغوب استفاده شده است، افزود: هنوز سندی نداریم و تاکنون پایان کار صادر نشده است.

این ساکن مسکن مهر تعاونی سه امید اکباتان با بیان اینکه آسانسور مشکل داشت و برای آن هزینه اضافی دریافت شد، بیان کرد: تازه در مسکن مهر تعاونی سه ساکن شده بودم آسانسور کار نمی کرد بعد از شش ماه راه اندازی و بعد از یک هفته خراب شد که وقتی تعمیر کار برای تعمیر آمد گفت که آسانسور استاندارد نیست.

کریمی مهنا با یادآوری اینکه اول کار مسکن مهر گفته شد که پنج میلیون تومان آورده متقاضی باشد و ۲۵ میلیون تومان وام دارد و متقاضی با ۳۰ میلیون تومان صاحب خانه می شود، بیان کرد: اما پنج میلیون تومان آورده متقاضی به ۲۷ میلیون تومان رسید و به علت دیر تحویل دادن نیز سه میلیون تومان سود مشارکت به وام داده شده خورده است.

نتیجه اینکه مساکن مهری که با هدف ایجاد مسکن برای مردم مطرح و اجرا شد نه تنها زخمی از این قشر کم درآمد مداوا نکرد بلکه خود به علت داشتن مشکلات فراوان نمکی بر زخم انها شده است.