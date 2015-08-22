کسری بودجه ۲۱۳ میلیارد دلاری سعودی ها/ سونامی اقتصادی در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وطن امروز در گزارشی با اشاره به کسری بودچه صدها میلیارد دلاری در عربستان و سونامی اقتصادی در این کشور نوشت:
کسری بودجه عربستان سعودی به شکلی نگرانکننده تقریبا با درآمد نفتی امسال این کشور پس از کاهش شدید بهای نفت برابری میکند. نوه «سعود بن عبدالعزیز» دومین پادشاه خاندان حاکم بر عربستان در جدیدترین افشاگری خود علیه همتای جاهطلبش و پسر پادشاه فعلی «محمد بن سلمان» به بیان دلایل واقعی کسری بودجه شدید عربستان در سال جاری پرداخت- که توجه بسیاری از محافل اقتصادی غربی را به خود جلب کرده– و مبلغ این کسری بودجه را تا پایان سال جاری ۸۰۰ میلیارد ریال عربستان معادل تقریبا ۲۱۳ میلیارد دلار برآورد کرد. این رقم با توجه به کاهش بهای نفت اوپک به زیر بشکهای ۵۰ دلار تقریبا معادل درآمد این کشور از صادرات نفت از ژانویه ۲۰۱۵ تا پایان ماه دسامبر است. به گزارش پایگاه خبری العهد، «سعود بن سیف النصر» پس از آنکه هفته پیش عربستان را اسیر یک آدم احمق– پسر سلمان- توصیف کرد، این بار در مقالهای تحلیلی در صفحه توئیتر نوشت:
«در مقابل سکوت درباره فساد مالی و اداری «محمد بن سلمان» وزیر دفاع و ولی ولیعهد، یک بار تهدید به دستگیری شدم و بار دیگر پیشنهادهای مالی دریافت کردم. یکی از دلایل کسری بودجه این است که این نادان– محمد بن سلمان- کشور را به ملک خصوصی خود تبدیل کرده و پستهای عالی را به اطرافیان یا کسانی داده است که با او در شرکتها و موسسات مختلف کار میکنند. تمام وزیران دوره جدید جزو حامیان خاص بن سلمان بوده و با فعالیتهای مالی و املاکی او در ارتباط هستند و وزیر بهداشت در صدر این افراد قرار دارد که تا تصدی پست مشاور ارتقا یافت و جدیدترین مورد از اعطای پستهای جدید نیز مربوط به وزیر مسکن است. «احمد الخطیب» رئیس شرکت «جدوی» بود که اکنون مالکیت آن در اختیار بنسلمان است.
شرکت جدوی همچنان بازار بورس را در اختیار دارد و هیات بورس نیز از این موضوع آگاه است اما هیچ یک از اعضای آن جرات ندارد به اقداماتی که در آن صورت میگیرد اعتراض کند زیرا مالکیت آن در اختیار محمد بن سلمان نادان است. به وطن و ملت و خاندان حاکم درباره خطرات سیاسی و اقتصادی ناشی از اقدامات محمد بن سلمان نادان بهعنوان رئیس شورای اقتصادی هشدار میدهم. براساس برآوردها کسری بودجه که نباید از ۱۴۵ میلیارد ریال فراتر میرفت، اکنون به ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است و چهبسا تا زمان اعلام بودجه آینده به بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال برسد. دلیل این کسری بودجه فراوان فقط به کاهش قیمت نفت مربوط نمیشود بلکه لغزشهای اقتصادی و معاملات بزرگ تسلیحاتی و هزینه جنگ و دزدیهای دیگر محمد بن سلمان نیز در این وضعیت دخیل است.
بار کسری بودجه بر دوش شهروندان
همه بدانند که فعالیتهای این نادان در غارت بودجه و ثروتهای کشور نه متوقف میشود و نه او قصد متوقف کردن آن را دارد بلکه در نظر دارد بار کسری بودجه را به مردم تحمیل کند. اکنون مجموعه تصمیماتی برای افزایش ۴برابری قیمت سوخت و نیز حذف یارانه برق در حال اتخاذ است و علاوه بر این اقدامات سختگیرانهتر دیگری در راه است. افزایش قیمت سوخت و برق به معنی دو برابر شدن قیمت کالاها و خدمات دیگر خواهد بود زیرا همه این موارد به قیمت سوخت و برق بستگی دارد و در نتیجه به دنبال افزایش آن هزینههای زندگی چندبرابر افزایش پیدا خواهد کرد.
موج جدید سقوط بهای سهام
شورای اقتصادی به دستور محمد بن سلمان نادان درصدد فروش سهام شرکتهای دولتی است که این نیز به معنی موج جدید سقوط سهام خواهد بود. به این ترتیب به جای بهبود وضعیت شهروندان که از بیکاری، پایین بودن حقوق و مشکلات مسکن و نابسامانی وضعیت خدمات رنج میبرند، شاهد وخامت بیش از پیش اوضاع خواهیم بود و آیندهای خطرناک در پیش است. به صراحت میگویم هرچه بیشتر فساد کرده و عناد کنید، در واکنش به آن جزئیات بیشتری از رسواییهای مختلف را فاش خواهم کرد زیرا توئیتر برای فاش کردن این رسواییها کافی نیست».
نظر شما