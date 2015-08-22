متهم کردن بیمه ها دردی را دوا نمی کند/ توصیه به پزشکان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی شب گذشته در جشنواره تجلیل از چهره های ماندگار پزشکی در برج میلاد، اظهارداشت: احترام به پزشکان به خاطر نیاز مردم نیست.

وی از پزشکان به عنوان خرده نظام در یک کل از مجموعه برنامه های نظام سلامت نام برد و افزود: اعتقاد دارم که پزشک باید در خدمت توسعه اجتماعی قرار بگیرد و یکی از برنامه های توسعه اجتماعی، با اتکا به پزشکان باید جلو برود.

ربیعی ادامه داد: امروز دغدغه من بحث منابع مالی پایدار است که انتظار همکاری از جامعه پزشکی را دارم.

وی با اعلام اینکه پایداری منابع مالی نیازمند کنترل هزینه ها در خدمات بیمه ای است، افزود: اگر بیمه ها و جامعه پزشکی در کنار هم قرار نگیرند، با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان این مطلب که تنش امروز در جامعه پزشکی ناشی از برداشت های غلط است و پزشکان بعضا قربانی سیاست های بیمه ای بوده اند، گفت: ما مخالف پزشک ستیزی هستیم و این مسئله را به نفع نظام سلامت نمی دانیم.

ربیعی افزود: ما با همه توان به جهتی رفتیم که دفترچه های بیمه را معتبر کنیم، اما مشکل ما ناپایداری منابع مالی بوده است.

وی با اعلام اینکه بیمه ها هر روز بهتر از دیروز سعی خواهند کرد عمل کنند، گفت: طرح مسائلی مانند متهم کردن بیمه ها، دردی را دوا نمی کند. بلکه باید مشکلات ساختاری را حل کنیم.

ربیعی خطاب به جامعه پزشکی افزود: ما به کمک شما باید تقاضای القایی را کنترل کنیم. ضمن اینکه حمایت خود را از آنان که برای پیشبرد طرح تحول سلامت تلاش می کنند، اعلام می داریم.