۱ شهریور ۱۳۹۴، ۵:۵۴

کشته شدن ۵۰ نظامی عراقی در درگیری با تروریست های داعش

یک مقام عراقی از کشته شدن بیش از ۵۰ نظامی در دو حمله جداگانه تروریست های داعش در غرب الرمادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک مقام استان الانبار عراق گفت در دو کمین تروریست های داعش بیش از ۵۰ نظامی عراقی کشته شدند. بر این اساس این حملات جداگانه روز جمعه در غرب الرمادی مرکز این استان رخ داده است. این مقام عراقی جزئیات بیشتری از این حملات ارائه نکرده است.

این در حالی است که «خالد العبیدی» وزیر دفاع عراق روز شنبه طی بازدید از یگانهای نظامی مستقر در استان الانبار تصریح کرد: پیروزی در مقابل گروه های تکفیری در الانبار بسیار نزدیک است. در این روز همچنین توپخانه های ارتش عراق مواضع داعش در جنوب غرب الرمادی را زیر آتش گرفتند.

وزیر دفاع عراق پیشتر نیز با بیان اینکه عملیات آزادسازی استان الانبار از تروریست های داعش با برنامه ریزی زمانی تعیین شده جلو می رود گفته بود ارتش و نیروهای مردمی لحظه به لحظه حلقه محاصره تکفیریها در این استان را تنگ تر می کنند.

گفتنی است، عملیات پاکسازی استان الانبار از لوث تروریست های تکفیری داعش با حمایت های گسترده نیروهای مردمی و عشایر عراق پیش می رود.

