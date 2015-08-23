باشگاه خبرنگاران نوشت: برای بسیاری از افراد داشتن شکم بزرگ از جمله مواردی است که برای آنها ناخوشایند بوده و کوچککردن آن دغدغه هر لحظهشان میباشد، این معضل سایز بدنی افراد را افزایش داده و پوشیدن لباسها را برای آنها سخت میکند، بزرگبودن بیش از حد شکم باعث بروز بیماریهای خاصی چون بیماریهای قلبی و دیابت نوع ۲ در دهههای اخیر شده است،که محققان را وادار کرده است که در پی یافتن راهکارهایی سالم برای کاهش آن باشند.
گفتنی است انسان دو نوع چربی دارد: چربی سفید و چربی قهوهای دانستن تفاوت میان این دو چربی به افراد کمک میکند تا آنها به راحتی کاهش وزن داشته باشند.
چربی سفید لایه نازکی از چربی است ما آن را میبینیم که بر روی رانها و پشت بازوها قابل مشاهده هستند، این چربی خاص همانند یک عایق حرارتی عمل میکند که بدن را به حالت پایدار نگه میدارد.
به عبارت دیگر این چربی با سوزاندن انرژی و کالری تولید گرما کرده و بدن سرد افراد را گرم میکند.
چربی سفید نیز میتواند با خوگرفتن از طریق چربی قهوهای قابلیت این چربی را پیدا کند که در این حالت به آن چربی بژ گفته میشود.
به این طریق وجود چربی سفید نیز تا حدی برای چاقی بدن ضروری است، چرا که قادر به چربیسوزی میباشد.
به گفته محققان این چربی ( چربی بژ) یک وسیله دفاعی در برابر چاقی محسوب میگردد چراکه باعث میشود بدن به جای تولید بافت چربی کالری بیشتری بسوزاند.
شایان ذکر است که مطالعه درباره قهوهای با مشکل روبروست به این دلیل که مکان مشخصی برای وجود این نوع چربی در بدن نبوده و غالباً در مکانهای غیر قابل پیشبینی یافت میگرددند، و همیشه از فردی به فرد دیگر متفاوت هستند.
طبق مطالعات اخیر، چربی قهوهای در گروهی از مردان جوان سالم در ناحیه سینه و پایین ستون فقرات یافت شده است.
بنا به گفته پرفسور میشل (Michael) تنها ۵۰ گرم چربی قهوهای در ناحیه گردن وجود دارد، که این میزان در طول روز تحت قرارگیری در دماهای متفاوت، ورزشکردن و خوردن غذا تغییر میکند.
محققان نشان دادند که گروههای مشخصی دارای میزان چربی قهوهای بالا هستند که عبارت است از: افراد جوان، افراد لاغر و نحیف، افرادی که سطح قند خون نرمالی دارند.
این چربی که غالبا در بدن افراد جوان و سالم یافت میگردد، باعث کالری سوزی میشود و شکم بزرگ را آب میکند.
