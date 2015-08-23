باشگاه خبرنگاران نوشت: مرتبا اخبار متعددی از خواص آب‌لیمو به گوش می رسد که این میوه دارای قدرت عجیبی در ایجاد تعادل در بدن و پاکسازی آن دارد.



محققان بر این باورند که لیمو قادر است از تومورهای بدخیم و خطرناک جلوگیری کرده و از بدن محافظت کند لیمو حاوی لیمو نوئید می‌‌باشد که یک ماده شبه شیمیایی بوده که به حفاظت بدن کمک می‌کند.



همچنین این ماده در درمان بیماری های عروق کرونر و کاهش سطح کلسترول بسیار موثر است. به طور شگفت انگیزی ۱۱ لیمونوئید موجود در لیمو قادر است از گسترش و پیشرفت بیماری‌ها پیشگیری کرده که ۱۰۰۰۰ برابر بیشتر از شیمی درمانی اثر گذار تر است همچنین باید گفت که لیمونوئید موجود در پوست لیمو به میزان ۱۰ برابر بیشتر از خود آب لیمو حاوی ویتامین می‌باشد. با افزودن آب لیمو به آب آشامیدنی خود به بدن خود کمک می‌کنید تا لیمونوئید بیشتری را جذب کرده و عملکرد خوبی داشته باشد.



لازم است برای بهره گیری بیشتر ابتدا لیموها را به خوبی شسته و از وسط دو نیم کنید. توجه داشته باشید که پوست آنها را جدا نکنید این لیموها را داخل نایلون در بسته قرار داده و فریز کنید اینگونه می‌توانید لیمو را برای طولانی مدت نگه داشته و هر زمن که نیاز داشتید از آن استفاده کنید.



گفتنی است، که لیمو عطر و طعم فوق العاده‌ای را به غذا، نوشیدنی‌ها، دسرها، سوپ و سالاد می‌دهد. به این طریق می‌توانید از مواد معدنی موجود در لیمو نیز بهره‌مند گردید از فواید لیمونوئید موجود در لیمو می‌توان گفت که این ماده شیمیایی قادر است سلولهایی که باعث گسترش میکروب و سرطان گردند را تخریب کند. همچنین با حمله به انگل، کرم‌ها و باکتری (که سیستم گردش خون را مختل می‌کنند) از بدن محافظت کند.



شایان ذکر است داروهای شیمی درمانی تمامی سلولها را اعم از سلولهای سالم و سرطانی تحت تخریب قرار می دهد این درحالی است که لیمونوئید بدون داشتن اثرات منفی تنها سلولهای مخرب و خطرناک را از بین می‌برد.



حال با همه اینها هیچ دلیلی برای محافظت نکردن از لیمو وجود ندارد. این میوه خواص معجزه آسایی دارد که توانسته جان بسیاری از افرادی که درگیر سرطان سینه، فشار خون بالا، ملانوم و دیگر بیماری های خطرناک بودند را نجات دهد. ​