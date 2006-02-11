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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۴۹

سرپرست تيم فوتبال پاس در گفت و گو با "مهر":

يكي از دو جام قهرماني را كسب مي كنيم/ حق پاس نبايد ضايع شود/ تيم جلالي را خوب مي شناسيم

يكي از دو جام قهرماني را كسب مي كنيم/ حق پاس نبايد ضايع شود/ تيم جلالي را خوب مي شناسيم

تيم پاس پس از پيروزي بر ابومسلم تمرينات منظم و خوبي را پشت سر گذاشته و امروز نيز تمرينات خود را مرور مي كنيم تا براي بازي با شهيد قندي به آمادگي كامل برسيم.

محمد ملااسماعيلي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: آقاي دنيزلي طي روزهاي گذشته چندين بار فيلم بازي هاي شهيدقندي تيم تحت هدايت مجيد جلالي را مرور كرده و به شناخت خوبي نسبت به اين تيم دست پيدا كرده است. تيم پاس در حال حاضر در شرايط مطلوبي قرار دارد و آماده است تا حريفان خود را از پيش رو بردارد.

سرپرست پاس در ادامه افزود: ما براي قهرماني در ليگ و برتر و جام حذفي برنامه داريم و نحوه حركتمان به گونه اي است كه دست كم يكي از اين دو جام را كسب كنيم. بازيكنان و كادر فني پاس از انگيزه كافي براي پيروزي در مسابقات آتي برخوردارند و همين موضوع به تيم ما كمك مي كند تا اميدوارانه ديدارهاي خود را برگزار كنيم.

ملااسماعيلي در پايان در خصوص اعلام نتيجه ديداردو تيم سايپا و ذوب آهن گفت: به نظر من كميته انضباطي ليگ برتر نبايد در نتيجه ديداردو تيم سايپا و ذوب آهن تغييري ايجاد كند چراكه پيش از اين درچنين مواردي فقط افراد خطا كار مجازات شده بودند. ما بر اين باوريم چنانچه در نتيجه اين ديدار تغييري به وجود بيايد ، فدراسيون قوانين خود را نقض كرده است.حق تيم فوتبال پاس نبايد ضايع شود.

کد مطلب 289077

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