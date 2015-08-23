«درباره اسلام» به قلم گلن بک منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمازون، کتاب «درباره اسلام» که در نسخه‌های چاپی، صوتی و دیجیتال آن روز هجدهم آگوست، منتشر و روانه بازار کتاب شده ادعاهایی تازه را درباره اسلام و اسلام‌گرایان افراطی مطرح می کند.

نویسنده این اثر گلن بک که تا امروز آثار پرفروش متعددی را به رشته تحریر در آورده در این اثر به زعم خود به ریشه های افراطی‌گرایی اسلامی و آموزه‌های اسلامی در این باره می‌پردازد.

این نویسنده مدعی است که روشنگری‌های بسیاری درباره فاکتورهای افراطی‌گرایی مسلمانان در این کتاب مطرح کرده فاکتورهایی که میل قدرت‌طلبی درمیان مسلمانان را بیشتر و انگیزه‌های بروز خشونت را میان آنها تقویت می کند.

گلن بک که سابقه زیادی در متهم کردن مسلمانان به افراطی گری و خشونت دارد در این اثر نیز انگشت اتهام به آموزه‌های دینی مسلمانان گرفته و بدون توجه به برداشت‌های نادرست گروه‌های افراطی از کلام قران کریم یک جانبه و جهت دار به انتقاد از این آموزه‌ها می‌پردازد.

این نویسنده که سالها به عنوان مجری و کارشناس برنامه‌های سیاسی محافظه کار در رادیو و تلویزیون آمریکا نیز فعال است در فصلی از کتابش به وحشی‌گری‌های گروه القاعده و تاکتیک‌های ترور آنها و شاخه‌های زیرمجموعه شان پرداخته و بنیادگرایی اسلامی را دلیل کشته شدن میلیون‌ها نفر به دست این گروه‌های تروریستی می‌داند.

گلن بک با برداشتی شخصی از آیات و نقل قول‌ها از قرآن کریم و حدیث‌های اسلامی توسط رهبران القاعده و اخوان المسلمین تلاش کرده افراط گرایی اسلامی و انگیزه‌های دینی مرگ‌بار این گروه‌ها را به ذات اسلام و مسلمانان مرتبط کند.

البته بک سابقه هیچ مطالعاتی روشنی درباره اسلام ندارد.

سایت آمازون معتقد است این اثر نیز همچون دیگر آثار پرفروش گلن بک با فروش نجومی مواجه می‌شود. آمازون نسخه چاپی و صوتی آن را به ترتیب به ارزش ۱۵ و ۸ دلار قیمت گذاری کرده است.

لازم به ذکر است، متأسفانه برداشت بسیاری از نویسندگان غربی از اسلام همان چیزی است که گروه‌های تکفیری و سلفی در حال ارائه از اسلام هستند. همچنین جریانا‌های اسلام‌ستیز نیز از اقدامات گروه‌های تکفیری بهره‌برداری زیادی جهت پیشبرد اهداف اسلام‌ستیزانه خود کرده‌اند.