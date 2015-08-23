خبرگزاری مهر - گروه استان ها: دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در استان قزوین در تاریخ ۱۴ مرداد ماه سال ۹۲ با پیگیری دکتر علی اکبر صالحی و استاندار وقت فعالیت خود را آغاز کرد. این دفتر با هدف ارتقای سطح روابط بین المللی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان استانی با سفارتخانه های فعال خارج از کشور و داخل ایران راه اندازی شد.

در خصوص فعالیت های این دفتر و خدامات ارائه شده گفتگویی ترتیب دادیم با سید مرتضی میریان، رئیس نمایندگی وزارت خارجه در استان قزوین که به شرح زیر است:

* دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در معرفی استان چقدر موثر بوده و تاکنون چه کارهایی انجام داده است؟

دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه تا امروز خدمات مناسبی به شهروندان ارائه کرده است. در این مدت تلاش کرده ایم برای جذب سرمایه گذاری خارجی و معرفی استان به خارج از کشور اقدام کنیم.

اگر بتوانیم توانمندی های صنعتی، کشاورزی، گردشگری استان قزوین را به سفرا و مردم کشورهای دیگر معرفی کنیم زمینه حضور سرمایه گذار و گردشگران بیشتری در قزوین فراهم می شود. این دفتر تلاش می کند از فرصت های ایجاد شده برای معرفی استان استفاده کند.

قرار است در شهریور ماه سمینار سالانه نمایندگی های وزارت خارجه در تهران برگزار شود که این رویداد بهترین فرصت برای معرفی قزوین است. امیدواریم دستگاه های اجرایی مستندات خود را آماده ارائه کنند تا بتوانیم از این مدارک برای معرفی قزوین برخوردار شویم.

*راه اندازی شورای هماهنگی مدیریت روابط خارجی در استان چه مزیتی داشته است؟

در مدت دو سال زمان آغاز فعالیت دفتر با راه اندازی شورای هماهنگی و مدیریت روابط خارجه در استان قزوین به ریاست استاندار و دبیری مسئول دفتر وزارت خارجه و عضویت اتاق بازرگانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، معاونت توسعه نیروی انسانی استانداری زمینه هماهنگی و ساماندهی ارتباطات خارجی فراهم شده است.

در این راستا همه دستگاه های اجرایی موظف شده اند که در صورت اعزام یک هیئت به خارج یا دعوت از هیئت های خارجی مراتب را به دفتر وزارت خارجه اطلاع دهند تا بررسی و هماهنگی لازم انجام شود.

تمام سفرها در این دفتر بررسی شده و پس از تائید نوع سفر، تعداد میهمانان، اهداف سفر و نتایج آن نسبت به انجام آن اقدام می شود تا تشریفات رسمی نیز صورت گیرد.

تاکنون ۱۲ سفر خارجی تائید شده که هشت مورد پذیرش هیئت خارجی و چهار مورد اعزام هیئت به خارج از کشور بوده است.

* در بخش تایید اسناد در دفتر وزارت خارجه چه کارهایی صورت می گیرد؟

راه اندازی بخش تائید اسناد از دیگر کارهای خوب انجام شده در دفتر وزارت خارجه قزوین است که با این کار شهروندان استان دیگر برای کارهای کنسولی و تائید مدارک خود نیازی به سفر به تهران و تحمل هزینه و مشکلات این سفر ندارند و همه کارها در کوتاه ترین زمان در استان انجام می شود.

تائید نهایی مدارک افراد عازم به خارج و بارنامه ها که قبلا در تهران انجام می شد و باید دفتر سفارتخانه ها در تهران هم آن را تائید می کردند در حال حاضر در دفتر قزوین انجام می شود و مجوز صدور در قزوین داده می شود و به ویژه صنعتگران در مراودات بین المللی خود با تسهیلات ویژه روبه رو شده اند و کارهای آنها تسریع شده است.

ارائه خدمات کنسولی، کسب خبر، ارائه مدارک هویتی ایرانیان مقیم خارج از کشور، پیگیری وضعیت زندانیان محبوس در خارج از کشور درصورت نیاز به انتقال وجه در دفتر وزارت خارجه قزوین انجام می شود.

*موزه مفاخر که با حضور دکتر صالحی افتتاح شد چه ویژگی هایی دارد؟

خوشبختانه یکی از کارهایی که در گذشته توسط دکتر صالحی وزیر سابق امور خارجه و استاندار وقت انجام شد راه اندازی دفتر وزارت خارجه و سپس تاسیس موزه مفاخر برای جمع آوری و نگهداری آثار ارزشمند شخصیت های برجسته استانی و کشوری بود که این موزه همزمان با برگزاری همایش ابر فیاض در گرامیداشت یاد سردار آزادگان ابوترابی افتتاح شد.

در اولین گام تمامی هدایای دکتر صالحی در دوران وزارت خارجه که از سوی سفرا و روسای کشورها به ایشان اهدا شده است در این نمایشگاه به نمایش درآمد.

موزه مفاخر می تواند به عنوان محل مناسبی برای عرضه و نمایش آثار شخصیت های برجسته استان که وجهه ملی دارند مانند ابوترابی، شهید بابایی و شهیدرجایی و سایر مفاخر مورد استفاده قرار گیرد که در حال حاضر با انتقال هدایای نفیس از وزارت امور خارجه این موزه شکل گرفته است.

در این موزه ۱۶۴ قطعه از آثار نفیس شامل ساعت، شمشیر، قاب عکس، تابلوهای ارزشمند، دست نوشته، ماکت دروازه بغداد، قلمدان، جام بلورین، اجسام نمادین کشورهای مختلف و مجسمه های سمبلیک کشورها و اشیاء قیمتی در بیش از ۴۰ غرفه در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

این موزه در حال حاضر در طبقه همکف دفتر وزارت خارجه راه اندازی شده و بنای تاریخی این مکان جذابیت های لازم را برای اینگونه فعالیت های فرهنگی دارد و در نگاه اول نیز برای بیننده مناسب و جذاب است.

*یکی از کارهای مهم که می تواند به توسعه استان کمک کند شناسایی قزوینی های مقیم خارج از کشور و هماهنگی برای استفاده از ظرفیت آنهاست. در این زمینه تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟

سوال بسیار خوبی است شاید در گذشته ما از بسیاری از ظرفیت ها و قابلیت های موجود استان در داخل و خارج از کشور غفلت کرده ایم در حالی که هر کدام از این ظرفیت ها به تنهایی می تواند گره گشای بسیاری از مسائل باشد، البته گام اول شناسایی افراد و سپس برنامه ریزی برای استفاده از توان آنهاست که این کار عملیاتی شد.

در این راستا سایت ایکونا برای شناسایی ایرانیان خارج از کشور طراحی و راه اندازی شده و خوشبختانه تاکنون ۷۰۰ قزوینی مقیم خارج از کشور راشناسایی کرده ایم که به تدریج اطلاعات این افراد تکمیل می شود.

همچنین اطلاعات مورد نیاز این افراد شامل محل اقامت، شغل و تخصص، مدت اقامت، علاقمندی ها و سایر موارد مورد نیاز جمع آوری شده که در روز قزوین تعدادی از این افراد دعوت خواهند شد تا در شهر قزوین حضور یافته و با توانمندی و قابلیت ها و در کنار آن نیازمندی های استان برای سرمایه گذاری آشنا شوند تا بتوانیم در صورت لزوم از وجود این افراد بخوبی استفاده کنیم.

تلاش می کنیم تا اطلاعات مربوط به توانمندی های قزوین را در اختیار ایرانیان مقیم خارج از کشور قرار دهیم تا بتوان ازهمه ظرفیت ها بخوبی در توسعه استان بهره مند شد.

* به نظر می رسد دفتر وزارت خارجه در قزوین نیرو و امکانات لازم را ندارد و نیازمند تقویت است تا بتواند کارهای بیشتری را انجام دهد برای این کار اقدامی شده است؟

خوب از آنجا که این دفتر در شرایط خاصی و به سرعت راه اندازی شد در گام اول نتوانستیم امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی لازم را تهیه کنیم و در این شرایط کارها ساماندهی شد تا به تدریج کمبودها و نواقص برطرف شود.

این دفتر در حال حاضر فقط با یک نیروی کارشناسی فعالیت می کند و برای توسعه فعالیت ها نیازمند چند نیروی کارشناس و تجهیزات مناسبت است تابتوانیم بخش های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و بازرگانی را فعال کرده و خدمات بیشتر و بهتری به شهروندان ارائه کنیم.

به هر حال در دفاتر وزارت خارجه می توان کارهای زیادی را در بخش های مختلف هماهنگ و عملیاتی کرد و این کارها نیازمند تامین نیروی انسانی مناسب است.

استان قزوین از نظر صنعتی، کشاورزی، علمی و دانشگاهی و گردشگری بسیار غنی است و اگر این دفتر تقویت شود قادریم با یک برنامه ریزی منسجم نسبت به معرفی این توانمندی ها اقدام کرده و زمینه جذب گردشگر، هیئت های خارجی و سرمایه گذاران ایرانی و خارجی علاقمند به سفر و سرمایه گذاری در این استان را بیش از گذشته فراهم کنیم.

در پایان باید گفت راه اندازی این دفتر چشم انداز روشنی برای ارائه خدمات به شهروندان استان اعم از صنعتگر، کشاورز، کارمند، دانشجو و استاد و سرمایه گذار فراهم کرده تا در صورت نیاز به خدمات کنسولی و سایر امور مربوط به فعالیت های بین المللی این خدمات با کمترین هزینه و کوتاه ترین زمان در اختیار مردم قرار گیرد و مسیر توسعه استان هموار شود.