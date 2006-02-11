به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، شوراي اسلامي شهر تهران در دويست و دهمين جلسه علني خود (18 بهمن) ، نرخ كرايه اتوبوسها و ميني‌ بوسهاي بخش خصوصي تحت نظارت شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه را در 61 خط با افزايش 10 درصدي نسبت به سال گذشته تصويب كرد.

بر اساس ماده 2 اين لايحه ، نرخ‌هاي مصوب سال 85 بايد در ايستگاههاي مبداء و مقصد به تفكيك روزانه و شبانه با قيد ساعت روزانه و شبانه بر روي تابلوهاي مناسب ، جهت اطلاع عموم نصب شود. علاوه بر اين نرخ كرايه كه بر بدنه اتوبوسها و ميني ‌بوسها منقوش مي‌ شود بايد به تفكيك شبانه و روزانه باشد.

بنا به ماده 4 اين لايحه ، شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه موظف است ظرف مدت يكسال نسبت به خارج كردن اتوبوسها و ميني ‌بوسهاي بخش خصوصي با عمر بيش از 20 سال اقدام نمايد.

همچنين بر اساس اين مصوبه ، استفاده از اتوبوس ‌هاي برون شهري كه توسط وزارت راه و ترابري از چرخه حمل و نقل برون شهري خارج شده است ، ممنوع شد.

بر اساس لايحه مذكور ، شهرداري تهران موظف است لايحه تعيين نرخ كرايه‌ ها را براي بررسي و تصويب به شوراي شهر ارائه كند. ضمن آن كه لايحه نرخ كرايه‌ هاي سال 86 اتوبوسها و ميني‌ بوسهاي تحت نظارت را حداكثر تا پايان دي ماه 85 به شوراي شهر تهران ارائه كند.



