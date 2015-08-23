پایان دوره ۶ ماهه سرپرستی تنیس روی میز/ تکلیف انتخابات مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای ابتدایی اسفندماه سال گذشته و با توجه به اتمام دوره چهارساله مدیریت محمدزارع‎پور در فدراسیون تنیس روی میز، طی حکمی از سوی محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان احمد سعادتمند به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب شد.

مدیریت زارع‏‌پور در تنیس روی میز سوم اسفندماه به پایان رسید و دقیقا در همان روز سعادتمند به عنوان سرپرست این رشته معرفی شد. این در حالی بود که سه ماه پیش از آن یعنی آذرماه سال گذشته ثبت‎نام از ۱۸ کاندیدای مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس روی میز انجام شده بود و انتظار می‎رفت زمانی برای برگزاری مجمع اعلام شود نه سرپرست!

البته طبق حکم گودرزی که برای همه سرپرستان یکسان است، سعادتمند باید طی دوره سرپرستی خود مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم می‎کرد اما در فاصله دو روز مانده به پایان دوره ۶ ماهه سرپرستی وی، هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است. البته در این زمینه سعادتمند بارها اعلام کرده که هنوز تاییدیه صلاحیت برخی کاندیداها اعلام نشده! در حالیکه هشت ماه از ثبت‎‏نام کاندیدهای تنیس روی میز می‎گذرد و قاعدتا باید طی این مدت نتیجه استعلام‎ها اعلام می‎شد.

در هر صورت تنها یکی دو روز به پایان روزهای قانونی سرپرستی سعادتمند در فدراسیون تنیس روی میز باقی مانده اما هنوز وزارت ورزش و جوانان تصمیمی در مورد زمان برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون نگرفته است. با این بلاتکلیفی احتمال دارد دوره سرپرستی سعادتمند در تنیس روی میز تمدید شود یا اینکه سرپرست جدیدی برای این فدراسیون معرفی خواهد شد. در هر صورت با این شرایط فدراسیون تنیس روی میز به سرنوشت فدراسیون پزشکی ورزشی دچار خواهد شد که مدت‌هاست با سرپرست اداره می‌شود و این برای یک رشته المپیکی خوب نیست.

اگرچه طی دوره سرپرستی سعادتمند خبری از تنش‌ها و درگیری‎ها دوره ریاست قبلی تنیس روی میز نیست اما آنچه مسلم است وجود سرپرست در این رشته یعنی بلاتکلیفی مدیریتی تنیس روی میز در حالیکه س روی میز یک رشته المپیکی است که اتفاقا کمیته ملی المپیک هم حساب زیادی روز کسب سهمیه توسط ورزشکاران این رشته حساب باز کرده است. پینگ‎پنگ‎بازان رشته این شانس را دارند که برای المپیک برزیل همچون المپیک لندن صاحب سهمیه شوند و احتمال این اتفاق مثبت در سایه مدیریت با ثبات بیشتر خواهد بود.