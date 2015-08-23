اهرم نظارتی شوراهااصلاح شود/ راهکار رفع معضلات کرمانشاه تعامل است

خسرو زرافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملیاتی شدن برنامه های شورای شهر کرمانشاه اظهار داشت: تغییر سیستم مالی ادارات شهرداری از نقدی به تعهدی، انتقال مشاغل مزاحم، انتقال کمپ‌ های ترک اعتیاد که معضل محلات شده و همچنان ادامه دارد، محل نگهداری بیماران ذهنی و سالخوردگان که بعضا موجبات نارضایتی ساکنان برخی محلها را در پی داشت و بحث مکانیزه کردن نگهبان محله از پیشنهادات و برنامه‌ هایی بود که توسط بنده در شورا مطرح شد.

وی افزود: در مورد نگهبان محله با مشاوران انتظامی تا حدودی پیش رفتیم و متاسفانه در سال گذشته به دنبال عدم میسر شدن حداکثری آراء شورا برای این مقصود این برنامه عملی نشد اما در صورت اجرای این برنامه ۵ هزار جوان به اشتغال گماشته می‌شوند که امیدواریم اجرایی شود.

زرافشانی گفت: در این راستا دستگاه انتظامی مصر است که برنامه نگهبان محله اجرایی شود، دستمزد نگهبان‌ محله در نهایت باید از سوی مردم پرداخت شود و اگر مردم بپذیرند که نگهبان محله حافظ زندگی و تردد فرزندانشان است و نیز بر اثرگذاری نگهبان محلات در کنترل ترددهای مشکوک واقف باشند قطعا استقبال خواهد شد.

عضو شورای شهر کرمانشاه همچنین به طرح جمع آوری متکدیان و ساماندهی معتادان کارتن خواب اشاره کرد و افزود: با کمک دستگاه های اجرایی نسبت به این موضوع اقدام خواهیم کرد.

وی در ادامه در خصوص اینکه آیا میان اعضای شورای شهر و شهردارری اختلافی وجود دارد، اظهار داشت: شورای اسلامی شهر در قانون اساسی از اختیارات کامل برخوردار بوده و همانگونه که از نامش مشخص است شورای شهر است نه شهرداری و در تمام ابعاد اداری، اجرایی شهری موظفیم که به نمایندگی از مردم در کنار مسئولان باشیم.

زرافشانی ادامه داد: شاید این مسئله نهادینه نشده که مسئولان باید در مقابل مردم پاسخگو باشند، مسئولان یک پا و نمایندگان پای دیگر برای حرکت هستند اما جایگاه‌ ها‌ مشخص است. مسئولان خادمین مردم‌ اند و شوراها در یک کلمه مردم‌ اند و باید این قضیه جا بیفتد که مسئولان وقتی با نمایندگان روبه رو می‌شوند در واقع با مردمی که امام راحل(ره) فرمودند «ولی نعمت ما هستند» روبه رو می‌شوند.

عضو شورای شهر کرمانشاه خاطر نشان کرد: وظیفه داریم خدمت و نظارت کرده و مشکلات را برطرف کنیم و تعامل کافی را با نیروها داشته باشیم که البته این مهم را با انتخاب آقای شعبانی عملا نشان دادیم چراکه گروهی از جناح راست در راستای منویات مقام معظم رهبری و دستورات معظم له پیرامون لزوم همفکری، تعامل و همدلی با دولت به فردی از جناح چپ رای داد.

وی گفت: ما تضعیف دولت را حرام می‌دانیم و انصافا در مدت کوتاهی که آقای شعبانی منصوب شدند با تمام توان در صحنه مدیریت شهری حاضر شده و اقدامات بسیار خوبی انجام داده‌اند البته اصلاح ساختار نیروی انسانی قطعا از شاخصه‌های اقدام دکتر شعبانی خواهد بود زیرا بالاترین سرمایه یک سازمان نیروی انسانی آن است.

زرافشانی تصریح کرد: اگر ما خواستار توسعه استان خود هستیم و به آن عشق می ورزیم باید در تعامل و در کنار یکدیگر کارها را پیش ببریم و تا این اتفاق نیفتد راه به جایی نخواهیم برد.

عضو شورای شهر کرمانشاه گفت: نمایندگان و مسئولان دو بال برای پرواز‌ند و اگر تعامل و تقویت در این راستا باشد قادر خواهیم بود معضلات امروز کرمانشاه را برطرف کنیم.

وی همچنین در خصوص نظارت نمایندگان بر انتخابات شوراها نیز گفت: در بهار سال ۹۳ در جلسه‌ ای که در وزارتخانه برگزار شد و بنده به اتفاق شهردار وقت حضور یافتم بحثی پیرامون واگذاری مدیریت واحدهای شهری به شهرداران مطرح شد و بنده در آن جلسه با استناد به قانون، تشکیل شورا را در جهت پیشرفت سریع‌تر امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بازرگانی و ... بااختیارات کامل را یادآوری کردم اما سوال بنده از وزیر کشور این تفویض اختیار به شوراها با بضاعت موجود بود.

زرافشانی افزود: هر عضوی صلاحیت نماینده شدن را ندارد و علت آن این است که از فیلتر نظارت نمایندگان مجلس به سادگی گذشته و نمایندگان به این دلیل که به آرای کاندیداها نیاز دارند آنگونه که باید و شاید دقت نکرده که کسانیکه صلاحیت دارند وارد شورا شوند و نتیجه این می‌شود که شورا از گروهی قوی برخوردار نیست.

وی ادامه داد: این مسئله موجب به چالش کشیده شدن شهرداری‌ ها شده که اگر بخواهند مدیریت شهری را با این شوراها به شهرداری بسپارند الان شهرداری تا حدودی به چالش کشیده شده و آن موقع تمام ادارات به چالش کشیده می‌شوند.

عضو شورای شهر کرمانشاه گفت: پیشنهاد بنده این است که فیلتر نظارت صلاحیت‌ ها را محکم کنید و از نمایندگان مجلس گرفته و یا اینکه به شورای نگهبان سپرده شود که به معنی واقعی کلمه پاسخگو باشند.

وی خاطر نشان کرد: تا زمانیکه فیلتر صلاحیت کاندیداها محکم نشود و افراد صلاحیت‌دار وارد شورا نشوند قطعا با این چالش روبه‌رو هستیم و نتیجه آن تشویش اذهان عمومی و پشیمانی مردم از انتخاب شورا می‌ شود.