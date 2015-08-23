شناسایی عاملان عملیات تروریستی در نزدیکی ساختمان امنیت ملی مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، منابع امنیتی مصر اعلام کردند دستگاه های امنیتی این کشور توانستند هویت افرادی را که در حمله به ساختمان امنیت ملی در شمال قاهره دست داشتند، شناسایی کنند.

این منابع افزودند: دستگاه های امنیتی راننده خودرو بمب گذاری شده و راننده موتور سیکلتی را که به عامل عملیات در فرار از صحنه کمک کرده بودند، شناسایی کرده اند.

منابع امنیتی همچنین تصریح کردند: احتمال دارد عامل عملیات حمله به ساختمان امنیت ملی همان فردی باشد که عملیات ترور دادستان کل مصر و همچنین عملیات حمله به سفارت ایتالیا در قاهره را انجام داده بود.

​گفتنی است، وزارت کشور مصر روز پنجشنبه هفته گذشته با صدور بیانیه ای از انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در نزدیکی ساختمان امنیت ملی این کشور در شمال قاهره خبر داد.

بر اثر این انفجار ۲۲ نفر زخمی شدند و گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت.