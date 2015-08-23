حمایت و تقویت جبهه مقاومت عامل پیروزی جوامع اسلامی بر استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت اله جواد حاجی زاده یکشنبه در همایش مشترک ائمه جماعت، هیات امنای مساجد و فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج شهرستان اهر، با اشاره به اینکه آمریکایی ها در پی سوء استفاده از توافق هسته ای برای نفوذ سیاسی و فرهنگی در ایران هستند، اظهار داشت: کسانی به دنبال تجزیه کشورهای پیرامون ایران هستند، هیچگاه موفق نخواهند شد بدلیل اینکه ایران از این کشورها حمایت می کند.

وی تقویت نیروی مقاومت را از مهم ترین مولفه ها برای مقابله با استبارگران دانست و افزود: فلسطین اولین جبهه جنگ در برابر کشورهای غربی بوده و حمایت و تقویت جبهه مقاومت عامل پیروزی کشورهای اسلامی در مقابل دشمنان است.

امام جمعه اهر با بیان اینکه ایران در جنگ کشورهای همسایه با گروه تروریستی و تکفیری داعش نقش مستشاری دارد، تصریح کرد: حداقل اقدامات پشتیبانی و حمایتی از کشورهای چون عراق، سوریه، فلسطین و یمن که با این گروه ها درگیر هستند، ارسال کمک های مالی است.

وی ادامه داد: اگر یکی از این کشورها به دست گروه های تروریستی اشغال شود امنیت ایران به خطر خواهد افتاد.

حاجی زاده کمک به کشورهای مسلمان را حفظ خط و خطوط مرزهای ایران عنوان و تصریح کرد: هدف دشمنان از تجزیه کشورهای همسایه ایجاد ناامنی در ایران است.

امام جمعه اهر در پایان با تاکید براینکه پشتیبانی از ولایت فقیه باعث افزایش قدرت ایران در منطقه می شود، خاطرنشان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی و ایستادگی در دوران هشت سال دفاع مقدس تنها در راستای تحقق ارزش های دینی بوده و امروز حفظ این ارزش ها وظیفه مردم و مسئولان است.