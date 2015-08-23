مذاکره بین سئول و پیونگ یانگ به روز دوم کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، مقامات سئول و پیونگ یانگ پس از مذاکرات فشرده ای که تمام شب گذشته به طول انجامید از تصمیم خود برای ادامه گفتگوها طی امروز یکشنبه خبر دادند.

مذاکره بین طرفین ساعاتی پیش از اتمام ضرب الاجل ۴۸ ساعته کره شمالی به همسایه جنوبی خود اعلام شد.

دو روز پیش کره شمالی همسایه جنوبی خود را تهدید کرده بود که در صورتی که به تبلیغات منفی خود علیه این کشور پایان ندهد، با اقدام نظامی مواجه خواهد شد.

گفتگوهایی که دیروز شنبه در دهکده مرزی «پانمونجوم» با هدف یافتن راه حلی برای کاهش تنش ها انجام شد قرار است از ساعت ۳ بعد از ظهر امروز به وقت سئول از سر گرفته شود.

گفته می شود که علیرغم آغاز گفتگو ها به منظور رسیدن به راهی مسالمت آمیز برای حل تنش ها، کره شمالی همچنان در حال آماده باش نظامی به سر برده و همسایه جنوبی هم میلی برای متوقف کردن تبلیغات منفی خود که از بلندگوهای مرزی پخش می شود ندارد. با این حال مذاکراتی که فی الحال در جریان است در نوع خود بی سابقه است.

تنش ها بین پیونگ یانگ – سئول در روز های اخیر در پی یک سلسله حوادث که تقریبا از سه هفته پیش و با انفجار مین در منطقه غیر نظامی حائل بین دو کره آغاز شده است، بالا گرفت. به دنبال آن سئول با نشانه گرفتن انگشت اتهام خود به سوی کره شمالی، پیونگ یانگ را مسئول این حادثه دانسته و با توسل به بلندگوهای مرزی تبلیغات منفی علیه همسایه شمالی خود را آغاز کرد.

در نهایت، صبح روز پنج شنبه گذشته، وزارت دفاع کره جنوبی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور یکی از موشک های کره شمالی را که احتمالاً از نوع راکت بوده شناسایی و در پاسخ با ده ها گلوله توپ ۱۵۵ میلیمتری نقطه ای را که از آن کره شمالی به شلیک موشک اقدام کرده بود، گلوله باران کردند.

در واکنش به این اقدام نیز کره شمالی تهدید کرد در صورتی که کره جنوبی تا ۴۸ ساعت آینده تبلیغات علیه این کشور را متوقف نکند با اقدام نظامی مواجه خواهد شد. به این ترتیب، طبق دستور «کیم یونگ اون» رهبر کره شمالی، این کشور از ساعت ۵ بعد از ظهر جمعه به وقت محلی رسما وارد وضعیت جنگی شد.