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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۲۴

وزير ارشاد دوشنبه از دستاوردهاي فرهنگي انقلاب مي‌گويد

مصاحبه مطبوعاتي و رسانه‌اي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور "تشريح دستاوردهاي فرهنگي هنري انقلاب اسلامي" روز دوشنبه 24 بهمن برگزار مي‌شود.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، محمدحسين صفار هرندي روز دوشنبه 24 بهمن ساعت 10 صبح در موزه هنرهاي معاصر تهران پاسخگوي پرسش‌هاي اصحاب رسانه خواهد بود.

اداره كل روابط عمومي ارشاد از رسانه‌ها درخواست كرده به منظور هماهنگي بيشتر در روز مصاحبه، محور سئوالات مورد نظر خود را حداكثر تا تاريخ يكشنبه 23 بهمن ماه در اختيار اين دفتر قرار دهند.

موزه هنرهاي معاصر تهران در خيابان كارگر شمالي، بين بلوار كشاورز و خيابان فاطمي، جنب پارك لاله قرار دارد.

کد مطلب 289090

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