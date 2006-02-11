آمادگي سازمان مديريت براي تدوين بودجه سايه/ كميسيون تلفيق از فردا 4 شيفته بودجه 85 را بررسي مي كند

محمد كردبچه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: تدوين بودجه سايه در سازمان مديريت و برنامه ريزي را مي توان با مشخص شدن فرضيات حدود تحريم احتمالي ايران همچون ميزان واردات و درآمدهاي كشور از جمله نفت توسط شوراي امنيت ملي آغاز كرد.

وي يادآورشد: سال گذشته نيز شوراي امنيت ملي با توجه به مسايل هسته اي كشور ، دستور تدوين بودجه سايه را براي تحريم هاي احتمالي ايران صادر كرد و سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز محاسباتي در اين خصوص انجام داد؛ بدين ترتيب مقدمات تدوين بودجه سايه در شرايط فعلي وجود دارد.

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي در عين حال ابراز اميداوري كرد كه تحريمي عليه ايران رخ ندهد، ولي اگر اين اتفاق بفتد آمادگي لازم براي مقابله با آن وجود دارد.

كردبچه در ادامه از آغاز بررسي لايحه بودجه سال 1385 در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي خبر داد و اظهارداشت: اين كميسيون از فردا يكشنبه به صورت چهار شيفته بررسي اين لايحه را آغاز خواهد كرد.

به گفته وي، 8 تا 10 صبح، 10 تا 12 ظهر، 14 تا 17 بعد از ظهر و 18 و 30 تا 21 شب، چهار شيفت كميسيون تلفيق برنامه و بودجه مجلس براي بررسي لايحه بودجه سال 1385 است.

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي اظهارداشت: به نظر مي رسد كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1385 را 7 اسفند ماه براي تصويب در مجلس به صحن علني بفرستد.