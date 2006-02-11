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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۲۵

مصطفي علي پور در گفت و گو با مهر :

ترجمه هاي دست چندم و ضعيف غربي ادبيات ايران را دچار آسيب كرد

ترجمه هاي دست چندم و ضعيف غربي ادبيات ايران را دچار آسيب كرد

مصطفي علي پور - شاعر ، گفت : شاعران جوان ما سعي مي كنند به ترجمه هاي دست چندم و گاه ضعيف اروپايي و غربي رجوع كنند و گمان مي كنند اگر اين ترجمه ها را بخوانند مي توانند شعرشان را جهاني كنند يا مي توانند فريادهايشان را همه فهم كنند كه به نظرم يك از آسيب هاي بزرگ شعر جوان و ادبيات امروز ماست .

اين شاعر در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : بعد از دهه 60 شعر جوان امروز را مي توان شعر تجربه ناميد و به نظر مي رسد كه شاعران جوان ما درحال تجربه هستند ، هرچند در روند اين تجربه خيلي به تجربه هاي نسلهاي قديمي ترشان پايبند نيستند ، خصوصا نسلي كه انقلاب و جنگ راتجربه كرده و از اين تجربه هم آثار خوبي در حوزه شعرعرضه كرده است كه جوانان امروز كمتر به اين موضوع توجه دارند .

مصطفي علي پورخاطر نشان كرد : دهه 70 حادثه ناگواري را در حوزه شعر جوان پيش رو داشت كه جنبه تخريبي آن از سازندگي اش بيشتر بود ، اما آنچه دست آورد نسل جوان امروز ما شد اين بود كه دانش ادبيات را از مسير تجربه كردنشان كنار بگذارند ، يعني شعر گذشته ما كمتر توسط جوانان مطالعه مي شود و اصولا نسل گذشته ما خوانده نمي شود و اگر هم خوانده شود خوب درك نمي شود .

مصطفي علي پورادامه داد : شاعران جوان ما سعي مي كنند به ترجمه هاي دست چندم و گاه ضعيف اروپايي و غربي رجوع كنند و گمان مي كنند اگر اين ترجمه ها را بخوانند مي توانند شعرشان را جهاني كنند يا مي توانند فريادهايشان را همه فهم كنند و اين به نظرم يك از اشكالات بزرگ شعر جوان امروز است .

اين شاعر معاصر تصريح كرد : اصولا جوانان دهه 60 به بعد دچار بحران هويت شده اند كه اين بحران هويت خصوصا در حوزه معنا و اخلاق ( مناسباتي كه معنا ختم مي شود ) شعر امروز جوان ديده مي شود ، مثلا در ادبيات و فرهنگ ما انديشه ، تفكر ، اخلاق جزء عميق ترين موضوعات مطرح شعرفارسي از آغاز تا امروز بوده است كه اين موضوع را متاسفانه در شعر جوان امروز يا ديده نمي شود و يابسيار كم است .

وي به مهرگفت : شاعر جوان امروز بيش ازانتظارشاعرسرگرداني است و نمي داند به كجا مي رود و نمي تواند راه خودش را پيدا كند و انديشه هاي  انساني در شعرش كمتر مطرح است ، نا اميدي گاهي درشعرجوان ما بيش از حد خود را نشان مي دهد و تجربه هايي مانند معنا گرايي و اخلاق گرايي دراشعارشان به حداقل مي رسد و تجربه هاي فردي و شعريشان عمدتا تجربه هاي خصوصي و شخصي است يعني تجربه هاي نسل امروز نيست .

مصطفي علي پور ياد آور شد : دغدغه و درد اجتماعي و انساني درمعنايي كه درشعرو ادبيات فارسي سراغ داريم درشعر نسل جوان ما  اصولا وجود ندارد يا به ندرت ديده مي شود و اگر گاهي اشعارشان نشان دهنده حرفهاي كلي فلسفي باشد عمدتا نگاهي ترجمه اي است و نگاهي كه خود شاعر بر اثر مطالعه و كنكاش تجربه كرده باشد نيست و تاثيري از ديگران است .

اين شاعرافزود : شاعران جوان امروز دركشان از موضوعات بيرون عميق نيست و شايد بعضي ها اين مسئله را به اقتضاي سنشان بدانند كه البته من اين ديدگاه را نمي پذيرم ، چون شاعران بزرگ ما  در سنين جواني بهترين شعرها را گفته اند و لااقل شعرهاي انساني و معنا گراي خوبي سروده و درك نسبتا خوبي نسبت به جهان پيرامونشان داشته اند ، از نيما كه در دوران جواني شعر هاي خوبي سروده و در سال 1301 " افسانه " را منتشر مي كند تا شاعراني مانند اخوان ثالث ، احمد شاملو ، پروين اعتصامي ، فروغ فرخزاد و ...كه فروغ فرخزاد كه در 32 سالگي در گذشت يعني بهترين آثار خود را در سنين جواني خلق كرد و شاعران بسيار ديگر كه سراغ داريم .

مصطفي علي پور در پايان گفت و گو با مهر، گفت :  در آثار جوانان كمتر اشعاري را مي توان ديد كه قابل توجه و تامل باشد و با داوريهايي كه درخصوص شعر جوان داشته ام " شعرجوان امروز "  را عقده گشايي هاي فردي مي دانم يعني اگر اين جوانان كاستي هاي جواني و فردي و خصوصي خود را برآورده كنند شايد شعر را كنار بگذارند و اين عقده ها يكي از مصيبت هاي شعر جوان ماست ، نكته ديگر اين است كه جوان امروز در حال تجربه مي باشد و ممكن است اين تجربه ها در تعدادي از شاعران به جاي خوبي ختم شود و شعر مقصد خوبي پيدا كند كه بعيد هم نيست ، البته من از شعر جوان نا اميد نيستم و فكر مي كنم همين تعدد تنوعي كه در شعردهه 70 پيش آمده خود نشانگركوششهايي در حال صورت گيري است و اميدوارم بخشي از اين كوشش ها به جاهاي درست و قابل تاملي ختم شود و اين كار تجربه اي براي نسل هاي آينده باشد .
کد مطلب 289097

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