ترجمه هاي دست چندم و ضعيف غربي ادبيات ايران را دچار آسيب كرد

اين شاعر در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : بعد از دهه 60 شعر جوان امروز را مي توان شعر تجربه ناميد و به نظر مي رسد كه شاعران جوان ما درحال تجربه هستند ، هرچند در روند اين تجربه خيلي به تجربه هاي نسلهاي قديمي ترشان پايبند نيستند ، خصوصا نسلي كه انقلاب و جنگ راتجربه كرده و از اين تجربه هم آثار خوبي در حوزه شعرعرضه كرده است كه جوانان امروز كمتر به اين موضوع توجه دارند .

مصطفي علي پورخاطر نشان كرد : دهه 70 حادثه ناگواري را در حوزه شعر جوان پيش رو داشت كه جنبه تخريبي آن از سازندگي اش بيشتر بود ، اما آنچه دست آورد نسل جوان امروز ما شد اين بود كه دانش ادبيات را از مسير تجربه كردنشان كنار بگذارند ، يعني شعر گذشته ما كمتر توسط جوانان مطالعه مي شود و اصولا نسل گذشته ما خوانده نمي شود و اگر هم خوانده شود خوب درك نمي شود .

مصطفي علي پورادامه داد : شاعران جوان ما سعي مي كنند به ترجمه هاي دست چندم و گاه ضعيف اروپايي و غربي رجوع كنند و گمان مي كنند اگر اين ترجمه ها را بخوانند مي توانند شعرشان را جهاني كنند يا مي توانند فريادهايشان را همه فهم كنند و اين به نظرم يك از اشكالات بزرگ شعر جوان امروز است .

اين شاعر معاصر تصريح كرد : اصولا جوانان دهه 60 به بعد دچار بحران هويت شده اند كه اين بحران هويت خصوصا در حوزه معنا و اخلاق ( مناسباتي كه معنا ختم مي شود ) شعر امروز جوان ديده مي شود ، مثلا در ادبيات و فرهنگ ما انديشه ، تفكر ، اخلاق جزء عميق ترين موضوعات مطرح شعرفارسي از آغاز تا امروز بوده است كه اين موضوع را متاسفانه در شعر جوان امروز يا ديده نمي شود و يابسيار كم است .

وي به مهرگفت : شاعر جوان امروز بيش ازانتظارشاعرسرگرداني است و نمي داند به كجا مي رود و نمي تواند راه خودش را پيدا كند و انديشه هاي انساني در شعرش كمتر مطرح است ، نا اميدي گاهي درشعرجوان ما بيش از حد خود را نشان مي دهد و تجربه هايي مانند معنا گرايي و اخلاق گرايي دراشعارشان به حداقل مي رسد و تجربه هاي فردي و شعريشان عمدتا تجربه هاي خصوصي و شخصي است يعني تجربه هاي نسل امروز نيست .

مصطفي علي پور ياد آور شد : دغدغه و درد اجتماعي و انساني درمعنايي كه درشعرو ادبيات فارسي سراغ داريم درشعر نسل جوان ما اصولا وجود ندارد يا به ندرت ديده مي شود و اگر گاهي اشعارشان نشان دهنده حرفهاي كلي فلسفي باشد عمدتا نگاهي ترجمه اي است و نگاهي كه خود شاعر بر اثر مطالعه و كنكاش تجربه كرده باشد نيست و تاثيري از ديگران است .

اين شاعرافزود : شاعران جوان امروز دركشان از موضوعات بيرون عميق نيست و شايد بعضي ها اين مسئله را به اقتضاي سنشان بدانند كه البته من اين ديدگاه را نمي پذيرم ، چون شاعران بزرگ ما در سنين جواني بهترين شعرها را گفته اند و لااقل شعرهاي انساني و معنا گراي خوبي سروده و درك نسبتا خوبي نسبت به جهان پيرامونشان داشته اند ، از نيما كه در دوران جواني شعر هاي خوبي سروده و در سال 1301 " افسانه " را منتشر مي كند تا شاعراني مانند اخوان ثالث ، احمد شاملو ، پروين اعتصامي ، فروغ فرخزاد و ...كه فروغ فرخزاد كه در 32 سالگي در گذشت يعني بهترين آثار خود را در سنين جواني خلق كرد و شاعران بسيار ديگر كه سراغ داريم .

مصطفي علي پور در پايان گفت و گو با مهر، گفت : در آثار جوانان كمتر اشعاري را مي توان ديد كه قابل توجه و تامل باشد و با داوريهايي كه درخصوص شعر جوان داشته ام " شعرجوان امروز " را عقده گشايي هاي فردي مي دانم يعني اگر اين جوانان كاستي هاي جواني و فردي و خصوصي خود را برآورده كنند شايد شعر را كنار بگذارند و اين عقده ها يكي از مصيبت هاي شعر جوان ماست ، نكته ديگر اين است كه جوان امروز در حال تجربه مي باشد و ممكن است اين تجربه ها در تعدادي از شاعران به جاي خوبي ختم شود و شعر مقصد خوبي پيدا كند كه بعيد هم نيست ، البته من از شعر جوان نا اميد نيستم و فكر مي كنم همين تعدد تنوعي كه در شعردهه 70 پيش آمده خود نشانگركوششهايي در حال صورت گيري است و اميدوارم بخشي از اين كوشش ها به جاهاي درست و قابل تاملي ختم شود و اين كار تجربه اي براي نسل هاي آينده باشد .