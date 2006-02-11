نسل سوم انقلاب توانمند و منسجم آرمانهاي بلند انقلاب را فرياد مي زند / با توكل بر خدا و همراهي دولت و ملت ، ايران را مي سازيم

به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، احمدي نژاد كه آغاز سخنانش با شعار "انرژي هسته اي حق مسلم ماست" و اعلام حمايت مردم پرشور و انقلابي حاضر در ميدان آزادي همراه بود، با تبريك سالگرد پيروزي انقلاب عظيم اسلامي و 22 بهمن و تسليت ايام شهادت امام حسين (ع) و ياران با وفايش به به ملت عزيز ايران و همه آزادگان و عدالتخواهان اظهار داشت: در روز پيروزي حق بر باطل پيرامون انقلاب عظيم اسلامي و مسئوليت هاي امروز ما، اقدام خباثت آميز توهين به ساحت پيامر گرامي اسلامي و انرژي هسته اي براي شما سخن مي گويم.

وي درباره انقلاب اسلامي گفت: امروز دوازده محرم است ، يك روز دوازده محرم با 15 خرداد سرآغاز حركت ملت ايران مقارن بود و امروز دوازده محرم با سالگرد 22 بهمن پيروز ملت ايران عجب تقارن پر معنايي - انقلاب اسلامي يك حركت معمولي و مهجور به زمان و مكان خاص نيست .

احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه انقلاب اسلامي تداوم عاشورا و دنباله نهضت انبياء است، افزود: جنس انقلاب اسلامي جنس نهضت انبيا و حركت عاشوراست و اتفاقا رمز ماندگاري و رمز شكست ناپذيري انقلاب نيز در همين است.

رئيس جمهور تصريح كرد: خدا پرستي وعدالت دو ركن اين نهضت است انقلاب اسلامي ما را از استبداد خشن وابسته نجات داد و راه مبيني را فراروي ملت عزيز ايران و همه ملت هاي جهان قرار داد.

وي تاكيد كرد: انقلاب خودباوري و هويت اصيل ملت ما را زنده كرده كرد و ما را از ذلت حكومت طاغوت به عزت حكومت جانشين انسان كامل رهنمون شد. انقلاب اسلامي دريچه اي از نور عدالت و يكتاپرستي به روي بشريت گشود.

وي با بيان اينكه رسالت انقلاب اسلامي دنباله رسالت انبياء است، اظهار داشت: برپايي جامعه پيشرفته مقتدر و اسلامي كه در آن خداپرستي اقامه نماز، زكات، امر به معروف و نهي از منكر، استقرار عدالت و مهرورزي جاري است هدف همه انبياء بزرگ الهي بوده است و امروز نيز محبوبيت انقلاب ما و ملت عزيز ماست و با همين آرمان و اهداف به حركت خود ادامه مي دهد.

رئيس جمهور تصريح كرد: پيام انقلاب اسلامي استقلال عدالت در همه جهان است، پيام انقلاب اسلامي استقلال صلح و آرامش براي همه ملتهاست و انقلاب اسلامي خواهان پيشرفت و تعالي همه بشر است.

دكتر احمدي نژاد تاكيد كرد: ما امروز در ميدان آزادي و جاي جاي ايران عزيز جمع شده ايم تا يك بار ديگر بر آرمان ها و اهداف الهي انقلاب پافشاري كنيم.

وي افزود: براي برپايي جامعه نمونه اسلامي از يك سو نيازمند عدالت و مهرورزي هستيم و از سوي ديگر نيازمند تلاش و مجاهدت پيگير آحاد ملت و در اين راه دولت بايد زيربناها را فراهم كند.

رئيس جمهور اتخاذ سياست هاي درست و روش ها، اعتقاد به توانمندي هاي ملت و هدايت و حمايت و نظارت بر فعاليت ها را از وظاثف دولت دانست و گفت: در مقابل كار و تلاش و ساختن با همدلي و دلسوزوي مهروزي وظيفه مردم است.

وي گفت: امروز دولت برخاسته از اراده شما با همه توان به ميدان آمده است و همه ظرفيت هاي خود را براي سازندگي و حمايت از تلاشهاي مفيد مردم برپا خواهد كرد و من همين جا از ملت عزيز ايران به خصوص جوانان برومند مي خواهم كه خود را براي يك مجاهدت بزرگ و تلاش گسترده آماده كنند .

احمدي نزاد خطاب به ملت ايران گفت: كمربندها را ببنديد آستين ها را بالا بزنيد و دست در دست يكديگر و با توكل بر خدا ايران عزيز را بسازيم.

رئيس جمهور كه سخنانش با شعار و حمايت مردم حاضر در ميدان آزادي همراه بود تاكيد كرد: اين شدني است و ما مي توانيم و امروز ساختن و آباد كردن و تلاش در راه پيشرفت و تعالي كشور عبادت و گامي بلند در راه تحقق آرمانهاي انقلاب است.

وي افزود: تلاش بي وقفه، وحدت و برادري ، محبت و انصاف ، صداقت و رعايت حال يكديگر بخصوص مستضعفين امروز ضامن موفقيت در اين مسير ارزشمند است.

احمدي نزاد ادامه داد: سلام و درود بي پايان خداوند بر امام راحل (ره) كه اين راه نوراني را مقابل ملت ما و بشريت گشود و درس آزادگي و مقاومت اخلاص توكل و شجاعت را به ما آموخت و سلام خدا بر شهيدان و مفقودان و آزادگان و ايثارگران و خانواده هاي معظم آنها كه چراغهاي هدايت و عزت ملت ايران هستند و در 27 سالگرد انقلاب اسلامي خداوند را شاكريم كه همچنان روحيه انقلابي و عدالت خواهي را در ملت ما زنده نگه داشته است و درخت عزت و شرافت آنان را تنومند تر و پربار تر ساخته است.

رئيس جمهور گفت: اي دنيا ببين امروز اين نسل سوم انقلاب اسلامي است كه مومن تر، توانمند تر، آگاه تر، پرشور تر، مقاوم تر و منسجم تر در وسط ميدان ايستاده است و آرمانهاي بلند انقلاب را فرياد مي زند.

وي تاكيد كرد: دشمنان اسلام تصور مي كنند كه با اقدامات سخيف مثل ايجاد محدوديت در كشور هاي خود مثلا مقابله با حجاب اسلامي و يا با اهانت به ساحت پيامبر اكرم حضرت محمد (ص) و يا با اعمال فشار بر جمهوري اسلامي و تلاش براي ممانعت از پيشرفت جوانان خلاق و جوانان كشورهاي اسلامي خواهند توانست جلوي رشد و بالندگي نهضت اسلامي را بگيرند، آنان سخت در اشتباهند.

رئيس شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: دوران زورگويي و اداره كردن جهان با قدرت نظامي به سر آمده است و امروز عصر، عصر ملت ها و حاكميت منطق عدالت و خداپرستي است.