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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۳۸

سرپرست دانشگاه جامع علمي كاربردي خبر داد :

كاهش 30 درصدي شهريه دوره‌ هاي پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي

كاهش 30 درصدي شهريه دوره‌ هاي پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه جامع علمي - كاربردي اعلام كرد: تعديل شهريه‌ هاي ترمي و پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي در ثبت ‌نام بهمن ماه سال جاري منظور مي‌ شود.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، "حسين بلندي" اظهار داشت: كاهش شهريه دوره‌هاي پودماني به طور ميانگين 30 درصد و كاهش شهريه‌ هاي دوره ‌هاي ترمي 5 درصد خواهد بود.

"بلندي" افزود: بخشنامه كاهش شهريه دوره‌ هاي ترمي و پودماني 18 بهمن ماه سال جاري جهت اجرا به كليه مراكز تحت نظارت دانشگاه در سراسر كشور ابلاغ شده است.

سرپرست دانشگاه جامع علمي - كاربردي گفت: با توجه به نزديك بودن زمان ‌نام نويسي مراكز تحت نظارت دانشگاه بايد شهريه‌ ها را بر اساس تعرفه‌ هاي تعديل شده به صورت علي‌ الحساب دريافت كرده و پس از تصويب اعضاي هيئت امناي دانشگاه به صورت قطعي در محاسبات منظور كنند.

کد مطلب 289113

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