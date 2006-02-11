كاهش 30 درصدي شهريه دوره‌ هاي پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، "حسين بلندي" اظهار داشت: كاهش شهريه دوره‌هاي پودماني به طور ميانگين 30 درصد و كاهش شهريه‌ هاي دوره ‌هاي ترمي 5 درصد خواهد بود.



"بلندي" افزود: بخشنامه كاهش شهريه دوره‌ هاي ترمي و پودماني 18 بهمن ماه سال جاري جهت اجرا به كليه مراكز تحت نظارت دانشگاه در سراسر كشور ابلاغ شده است.



سرپرست دانشگاه جامع علمي - كاربردي گفت: با توجه به نزديك بودن زمان ‌نام نويسي مراكز تحت نظارت دانشگاه بايد شهريه‌ ها را بر اساس تعرفه‌ هاي تعديل شده به صورت علي‌ الحساب دريافت كرده و پس از تصويب اعضاي هيئت امناي دانشگاه به صورت قطعي در محاسبات منظور كنند.