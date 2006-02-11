سياست هسته اي آقاي احمدي نژاد ادامه سياست دولت هاي قبلي است / بازتاب وسيع دفاع رئيس جمهور سابق از سياست هاي هسته اي كشور در رسانه هاي غربي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري هاي رويترز و فرانسه محمد خاتمي رئيس جمهور سابق ايران كه براي شركت در كنفرانس بين المللي اسلام و غرب در مالزي بسر مي برد به خبرنگاران گفت دولت كنوني ايران ، به رياست جمهوري محمود احمدي نژاد تنها در راستاي حفظ سياست هاي هسته اي دولت هاي قبلي گام برمي دارد ، سياست هايي كه در چارچوب جمهوري اسلامي تبيين شده و تاكنون به اجرا در آمده است .

خاتمي افزود : ما از همان ابتدا تاكيد كرده بوديم برخورداري از فناوري صلح آميز هسته اي حق مسلم ماست و اعلام كرده ايم كه تحت هيچ شرايطي به سمت توليد سلاح هسته اي گرايش پيدا نخواهيم كرد.

رئيس جمهور سابق ايران ضمن ابراز اميدواري براي تلاش در جهت ادامه مذاكرات و حل و فصل مسئله از طريق ديپلماسي گفت ايران به همكاري با اژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه خواهد داد.

خاتمي در حاشيه همايش دو روزه " گفتگوي اسلام و غرب" در مالزي همچنين اعلام كرد كه غرب بايد تلاش و فشار خود را براي عاري سازي منطقه خاورميانه از سلاح هاي هسته اي متمركز سازد.

خاتمي كه درجمع خبرنگاران گفتگو مي كرد، خاطرنشان ساخت :" اگرجامعه بين المللي به ويژه اتحاديه اروپا و آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل تلاش هاي در راستاي عاري سازي خاورميانه از تسليحات هسته اي انجام دهند بسيار خوب خواهد بود.

وي همچنين با انتقاد از غرب گفت:"اما (غرب) به جاي تلاش براي رسيدن به اين هدف در خاورميانه تلاش هايش را بر ايران متمركز كرده است ، كشوري كه مي خواهد از انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز استفاده كند".

خاتمي در ادامه اظهار داشت:"امروز برخي از طرف ها در خاورميانه و همين طور در آسيا تسليحات هسته اي دارند كه بزرگ ترين آنها اسرائيل است".

وي افزود:" ايران نه تسليحات هسته اي دارد و نه مي خواهد به توسعه اين گونه تسليحات مبادرت ورزد بنابراين فشار بر ايران در خصوص حق اين كشور براي استفاده از تكنولوژي هسته اي ناعادلانه و غير منصفانه است".

وي همچنين عليرغم فشارهاي موجود عليه ايران احتمال بروز جنگ را رد كرد و اعلام داشت "تقريباً ما قطع داريم كه جنگي در نخواهد گرفت".

وي همچنين گفت" اگر جنگي دربگيرد بسيار مشكل و براي ايران بسيار زيان بار خواهد بود ، اما اين جنگ براي افرادي كه اين اقدام نسنجيده را انجام مي دهند زيان بار ترخواهد بود".

وي همچنين ضمن هشدار نسبت به تحريم ايران اين مساله را بعيد دانست كه سازمان ملل بتواند حمايت كافي براي تحريم ايران بدست آورد.

رئيس جمهور سابق ايران گفت:" در حال حاضر قيمت نفت به 70 دلار رسيده است و اين قيمت بالا مشكلات بسياري را براي دنياي صنعتي ايجاد كرده است و تحريم ايران قيمت نفت را بالاتر خواهد برد".

وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه موضوع هسته اي ايران از طريق گفتگو ديپلماسي حل شود.