عمق فاجعه عدم تعيين حريم شهر تهران تا 15 سال آينده نمايان مي شود

دكتر مهنوش معتمدي آذر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: مخالفت مجلس شوراي اسلامي با مصوبه تعيين حريم شهر تهران ، احساس خطر بزرگي براي مردم به وجود آورده است و عمق اين فاجعه تا 15سال آينده مشخص خواهد شد.

وي خاطر نشان ساخت: هر شهري نيازمند حريم مشخص است و بدون چنين حريمي ، تمامي ساكنان اطراف شهري نظير تهران پس از مدتي كوتاه استفاده از تسهيلات شهري را حق خود خواهند دانست و كمبود در اين زمينه ها موجب افت روحي و معضلات فرهنگي در سراسر جامعه خواهد شد.

معتمدي آذر در ادامه تصريح كرد: نشست هاي متعدد با مسئولان سازمان آب و فاضلاب استان تهران بيانگر مشكلات فراوان كنوني در خصوص آبرساني شهري است كه با اضافه شدن حاشيه هاي شهر اين مشكل عظيم تشديد خواهد شد.

عضو شوراي شهر تهران با تاكيد بر زشتي چهره شهر ، گفت: بلندي و كوتاهي ساختمانها و عدم ساخت و ساز در نقاط فرسوده شهر تهران با نظام هاي اصولي شهرسازي سازگار نيست و بر همين اساس مسئولان موظفند با مديريتي قاطعانه راه حل هايي براي اين ناهنجاري ها بينديشند.